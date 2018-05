Cada vez menos se gradúan de periodismo en Panamá Escrito por Thaylin Jiménez. Publicado en Titulares

En el país existen 1,300 personas aproximadamente como periodistas, según el Sindicato de Periodistas de Panamá.

“De este total no tenemos cifras de quienes cuentan, con el título de licenciatura en la profesión y quiénes no. Este año realizaremos un estudio para conocer con exactitud los números”, manifestó Filemón Medina presidente del Sindicato de Periodistas.



En el país la Universidad de Panamá (UP), Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Universidad Interamericana de Panamá (UIP) ofrecen la carrera de periodismo.

Otras como la Universidad Latina de Panamá (ULAT), Universidad del Istmo (UDI), entre otras, ofrecen la carrera de Comunicación Social.



“En la UP y sus regionales ingresan anualmente unos 200 estudiantes por año de los que se gradúan 50”, dijo el director de la Escuela de Periodismo de la UP, Garrit Geneteau.



“La carrera es poco atractiva por temas como los salarios, falta de regulación y no hay protección para el ejercicio de la profesión de los periodistas, tanto como un documento que lo respalde, no hay un Ley en este momento que nos ampare”, concluyó Garrit.

¿Están preparados los graduandos para el mercado laboral?

ML | Para el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, Garrit Geneteau, los estudiantes de periodismo salen bien capacitados para desempeñarse en el mercado labor.



Frente a ello, Filemón Medina, del Sindicato de Periodistas, manifestó que “nos están preparando a los estudiantes dentro de las universidades hacia la necesidad del mercado de la comunicación social, más no como profesionales del periodismo”.



“Hay muchas falencias en la ética profesional, en el tema de redacción, hay deficiencia en cultivar el intelecto del estudiante”, dijo Medina.

Thaylin Jiménez

Twitter: @TJimnz

Instagram: thayjimnz

