Cortizo: Promoción de Varela hunde más a su gobierno Escrito por Redacción Web. Publicado en Titulares

ML | El presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha promovido la continuidad de su gobierno en varios eventos protocolares donde se han entregado proyectos sociales. Esa acción, a consideración del aspirante a la presidencia por el PRD, Laurentino “Nito” Cortizo, hunde más la actual gestión gubernamental.“Mientras (Varela) más promueve a su gobierno, más lo hunde”, dijo el político en el canal Telemetro, donde reiteró que los panameños no votan por continuidad de un partido para manejar al país desde el Palacio de las Garzas."Este es un país que no reelige, no conozco a un presidente que en su mente diga nuestro gobierno se va a reelegir y este va por el mismo camino", puntualizó.El perredista también consideró como sensata la medida de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que falló en favor de prohibir la asistencia de los candidatos, precandidatos y funcionarios de elección popular que aspiren a reelegirse en las elecciones generales de 2019, a los actos de inauguración de obras estatales, considerando que violarían la veda electoral y tomarían ventaja sobre otros candidatos fuera de la vida pública.Por otra parte, aseguró que la columna vertebral de la democracia en un país es la justicia; y que, quienes lo conocen, saben que él no va a prometer lo que no puede a cumplir.

