Saúl Méndez, el brazo de hierro en las negociaciones del Suntracs Escrito por Yessika Calles. Publicado en Titulares

Saúl Méndez, abogado de 48 años de edad, dirigente sindical y defensor de los derechos de los trabajadores, es el hombre al frente del sindicato más poderoso de Panamá. En el cargo de secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) es clave en las negociaciones que libran con la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

¿Tiene aspiraciones políticas?

“Como aspiración personal, nunca”.

¿Por qué el Frente Amplio por la Democracia (FAD) salió derrotado en los comicios de 2014?

“Todos los errores que cometimos, autocríticamente han sido reconocidos, la inexperiencia en esa materia fue claramente develada, pero también enfrentamos las elecciones más corruptas y onerosas que han vivido este país.

Además Suntracs entró en una huelga 15 días antes del torneo electoral, una huelga que duró 12 días, precisamente negociando la Convención Colectiva con CAPAC, tuvimos que replegarnos a atender la huelga, atender los problemas de negociación del Convenio Colectivo, fue como el partido, dejamos al delantero solo y todos vinimos hacia atrás a la defensa y el candidato a presidencia quedó solo prácticamente.

Algunos candidatos a alcalde, diputados, representantes, miembros del Suntracs no pudieron hacer campaña los últimos 15 días, todo eso se suma y dan los resultados que ya conocemos”.



¿Por qué tiene un discurso calificador y no uno más tolerante?

“Yo creo que mi discurso no es calificador, mi discurso está en lo que es la batalla de ideas frente a esa batalla hay una estrategia para debatir, discutir y analizar los temas. Nosotros hemos enfrentado en esta huelga una campaña de odio, una campaña en la que medios de comunicación y algunos periodistas expresan ese odio, por ejemplo calificar a los obreros como brutos que no han estudiado que como van a ganar como ingenieros, aquí nadie está pidiendo ganar como ingenieros, estamos pidiendo la plata justa que trabajamos en función de la riqueza que generamos con nuestro trabajo”.

¿Soportan las finanzas de un obrero una huelga tan larga?

“No, desde que empieza el día uno inician las laceraciones del trabajador, todos trabajamos porque tenemos necesidad”.

La de mano de obra calificada

ML | Saúl Mendez afirma que “no hay políticas del Estado ni de los empresarios que permitan resolver el problema concreto de lo que se conoce en el mundo del trabajo como la formación profesional de los trabajadores”.

El dirigente sindical dijo “respetamos la migración laboral conforme a los estándares internacionales pero las políticas que han implantado los Gobiernos del pasado y el presente en materias migratorias pone a los panameños de últimos”.

