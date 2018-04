Procuradora: "Hay un antes y un después en las investigaciones del caso Financial Pacific Escrito por Redacción. Publicado en Titulares

En vídeo la procuradora General de la Nación se refirió al caso Financial Pacific y las denuncias presentadas en dicho caso de la casa de valores, resaltando el antes de su administración y el ahora, ya que se llevan diligencias en una denuncia referente a FP que tienen “pruebas contundentes”.

Un caso que generó mucha conmoción mucha conmoción antes de mi llegada, fue el caso Financial Pacific; cuando yo llegué las investigaciones de FP ya no estaban en el Ministerio Público, habían sido remitidas a los tribunales antes de mi llegada”, dijo.

La primera denuncia se dio el 24 de julio de 2012 por Iván Clarck y West Valdés contra Mayte Pellegrini por la pérdida de más de 18 millones de dólares de la casa de Valores, misma que permitió la detección de irregularidades en las operaciones de FP.

“Solicité antes de mi llegada a la procuraduría, no remitir el expediente al Órgano Judicial para poder analizar todas la investigación con el grupo de abogados que me acompañaba.

El 3 de diciembre de 2014, 30 días antes de que Porcell sumiera el cargo, el caso fue remitirlo al Juzgado Segundo del Circuito Penal. Actualmente tiene fecha de audiencia preliminar para el 18 de mayo del presente año.

“Mayo es un mes fatal por la amenaza de prescripción, entendiendo que el Ministerio Público ha realizado todos los esfuerzos pertinentes de carácter legal para impedir que esto ocurra, sólo queda esperar que la audiencia se realice el 18 de mayo, todo debemos estar pendientes de esta fecha” expresó Porcell.

En el ´vídeo de más de 8 minutos la jefa del MP indicó que la segunda denuncia fue presentada de 28 de noviembre de 2012, por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) contra los directivos de FP, Iván Clarck y West Valdés por la supuesta comisión de delitos contra el orden económico.

El 15 de abril de 2013, la Fiscalía Tercera de Circuito Penal, en ese entonces a cargo del Fiscal Franklin Amaya, solicitó el sobreseimiento definitivo del caso, cerrando la investigación. La Petición acogió el Juzgado Octavo.

Una tercera denuncia fue presentada el 23 de diciembre de 2013 por Mayte Pellegrini contra Clarck y Valdés por la supuesta comisión de delitos económicos. Fue enviado a los tribunales el 30 de abril de 2014 y sobreseído por la Fiscalía Tercera de Circuito (Franklin Amaya) y acogido pro el Juzgado 8tvo.

Cuando Porcell asume el cargo frente al MP encuentra una cuarta denuncia presentada por CAYE BANK, cliente de la casa de valores, que mantenía sobreseimiento provisional y no definitivo solicitado por la fiscalía décima tercera al Juzgado Décimo Segundo del Circuito Penal.

Mediante una serie de recursos, el MP logró la apertura del caso y formulación de cargos por estafa a directivos y colaboradores por estafa.

Porcell detalló que por parte de SMV ha recibido hasta la fecha cinco denuncias:

8 de junio de 2015 por la cuenta High Spirit. La investigación llevada por la Fiscalía séptima Anticorrupción, contra 14 imputados por delitos financieros y blanqueo de capitales. La misma cumple con los requisitos de la Ley 121 de 2013 que acredita la causa compleja, pedido que le fue negado al MP, por lo que recurrieron a un amparo de garantías Constitucionales que reposa en el Primer Tribunal de Justicia, para obtener el estatus solicitado.

20 de junio de 2015, se investiga el supuesto uso de información privilegiada, que benefició de manera fraudulenta a particulares en la negociación de acciones de la empresa Petaquilla Gold. En este caso se espera una asistencia judicial de Canadá.

22 de julio de 2015, por la cuenta Jal Offshore por el manejo irregular de 4 millones, investigación que llega la fiscalía 7ma Anticorrupción. Cuenta con 18 imputados por delitos financieros y blanqueo de capitales. Actualmente se realizan diligencias por el caso declarado causa compleja.

7 de octubre de 2015, por el manejo irregular de una línea de crédito de la Caja de Ahorros. Los fondos utilizados para cubrir un déficit financiero de 12 millones de FIPA en el que se encuentran 12 personas con solicitud de llamamiento a juicio desde el 27 de septiembre de 2017 y se encuentra radicado en el Juzgado Décimo Octavo del Circuito Penal.

22 de junio de 2016 por denuncia Interactive Brookers, por el supuesto manejo de dinero de la cuenta debitados de esa cuenta por más de 70 mil dólares. Para esta investigación se solicitó prórroga.

“Lo que el Ministerio Público investiga ahora, no tiene relación con lo que se investiga en 2012 y 2014 y que fueron cerrados. Desde 2015 las investigaciones de Financial Pacific corresponden a hechos distintos que requieren ser atendidos de manera independiente y eso estamos haciendo” expresó.

Sobre las diligencias que se llevan por la denuncia de la cuenta Jal Offshore, contiene “pruebas contundentes” de delitos financieros y blanqueo de capitales.



Financial Pacific era la casa de Valor autorizadas por la SMV desde el 31 de diciembre de 20133 para vender y comprar valores.

