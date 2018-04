Planilla estatal silencia a sociedad civil Escrito por Reinelda Álvarez. Publicado en Titulares

Criticar, cuestionar y acusar tiene su recompensa en algunos ciudadanos, pues los que recurrieron a esta práctica en la pasada administración gubernamental, bajo la autodenominación de voceros críticos de la sociedad civil, hoy forman parte de la lista de funcionarios del actual gobierno con jugosos salarios.

Sobre esto, la Zarina Anticorrupción, Angélica Maytín, quien fue miembro del Movimiento Independiente (Movin), aseguró que se “debe entender que ahora tenemos funciones muy puntuales, y son las que debemos cumplir.



Hay otras personas en la sociedad civil, que pueden hacer las críticas a las que usted se refiere y lo hacen. Nuestra labor ahora es investigar administrativamente las faltas que puedan cometer los servidores públicos, entre otras múltiples funciones, lamentamos que algunos aún no entiendan nuestras nuevas responsabilidades”.



Otro de los que reaccionó fue el exdirigente sindical, Mariano Mena, ahora asesor en el Ministerio de Gobierno, quien aseguró que “sigo siendo igual y cuestionando todo aquello en lo que no estoy de acuerdo, sólo que no lo hago como noticia”.



En tanto, la vicealcaldesa capitalina y activista ambiental, Raisa Banfield, en su cuenta de Twitter público que abandonaría su cargo en la Alcaldía para ir a la provincia de Darién a luchar contra los taladores. Pero más tarde, Banfield aclaró que la publicación fue hecha con “sarcasmo”.



Además dijo: “trabajar como vicealcaldesa de Panamá jamás me ha impedido expresar mi preocupación por los problemas ambientales del resto del país”.



Para Alfonso Fraguela, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, “las críticas deben ser consistentes”, y aseveró que con el paso del tiempo esta práctica es constante, pues “seguirán saliendo otros en esta dinámica de la sociedad”.



Según Magali Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, “todos tienen derecho de formar parte del gobierno de su país”.





Reinelda C. Álvarez O.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: Karolinalvarez

