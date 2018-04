Universidad de Panamá pide $40 millones más al presupuesto para otorgar aumentos Escrito por Gina Arias. Publicado en Titulares

La Universidad de Panamá (UP) presentará ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el anteproyecto de presupuesto para el año 2019, en el cual piden un aumento de $40 millones para “afrontar los gastos y las inversiones urgentes”.

Eduardo Flores, rector de la UP, indicó que el ajuste salarial no está contemplado en el presupuesto anual de 2018, sin embargo algunos docentes recibirán el aumento que puede ir desde $300 hasta $1,300.



Según un comunicado de rectoría, asociaciones y sindicatos “resulta paradójico que países de la región centroamericana, con crecimiento económico inferior a Panamá, destinen a las universidades públicas recursos que superan los fondos presupuestados por el Estado panameño”.



Trabajadores y rectoría listos para convención colectiva

ML | Con la finalidad de recoger las aspiraciones y demandas de orden económico, social y laboral de los trabajadores administrativos universitarios, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la UP y el rector Eduardo Flores Castro firmaron el 19 de abril un documento que avala la instalación de la mesa de negociación para la primera convención colectiva.

Flores indicó que “actualmente no hay mecanismos de funcionamiento para convenciones colectivas en el sector público”.

“No hay precedentes de dónde guiarnos”, dijo el rector, por lo que están en coordinación con el sindicato y asesoría legal.



UP adeuda más de $250 mil en vigencias expiradas

ML | Según José Álvaro Preudmore, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (Apudep), la deuda en concepto de vigencias expiradas para los profesores de maestrías y postgrados asciende a más de $250 mil.

Álvaro indicó que el monto corresponde al año fiscal de 2017.

