Diputados exigen sancionar e investigar a los responsables del “camarón legislativo” Escrito por Reinelda Álvarez. Publicado en Titulares

Sanción, investigación, entre otras medidas están entre las solicitudes de los diputados, de la Asamblea Nacional, luego que reconocieran el descuido y responsabilidad al aprobar el proyecto de Ley 53, a través del cual se derogó la Ley 2 de 10 de febrero de 2015, en la cual se aprobó el contrato suscrito entre el Estado panameño y el Puerto PSA Panama Internacional Terminal, S.A. la anulación fue presentada por el diputado Roberto Ayala, lo que para muchos fue un “camarón legislativo”.

La primera, en exigir sanciones y expresar su malestar y vergüenza fue la diputa independiente Ana Matilde Gómez quien aseguró que de ahora en adelante van a tener que revisar los proyectos de Ley como “como policía”.



Además Gómez dijo que los que se dio es un exabrupto, una ilegalidad e inconstitucionalidad y pidió a Secretearía General “leer más claro, despacio, y sin apuros”.



Por su parte, el diputado perredista Javier Ortega reprochó la actuación de sus colegas y aseguró que la culpabilidad del “camarón” no es individual.

“Aquí no hay analfabetos, si metieron goles, los aceptaron y si no, entonces pongamos atención al trabajo; alguien votó por eso el camarón se lo metieron”, recalcó Ortega.



También el panameñista José Antonio Domínguez pidió una investigación pues, a su juicio, “hay algo raro; algo está pasando y qué casualidad que siempre tiene relación con un puerto”.



Otro de los parlamentarios que expresó su indignación fue Iván Picota. “Estoy tan indignado como la mayoría de la ciudadanía. Yo no sabía. Voy a solicitar una investigación. Nunca supimos de artículo nuevo (donde se eliminó un puerto). Le escribí a Ayala y no recibí respuesta”.



Mientras que, el presidente del partido oficialista y miembro del parlamento, José Luis Varela dijo que “esos camarones se hacen con maldad y alevosía y se presentan en complicidad para que no se lean las propuestas”, además aclaro que los panameñistas “no somos parte de eso”.



Sin embargo, el protagonista del adicionado artículo 6 al proyecto de Ley 53 de 2018, a través del cual se derogó la Ley 2 de 10 de febrero de 2015, Roberto Ayala, indicó mediante un comunicado que “le corresponderá a cada diputado, justificar el por qué de su votación, así como el Ejecutivo puede en virtud de su derecho vetar total o parcialmente la iniciativa, decidir si lo objeta o no”.











Reinelda C. Álvarez O.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: @Karolinalvarez

