La violencia trunca las carreras de los futbolistas panameños

La violencia ha atrapado a muchos futbolistas panameños en los últimos años, quienes se han visto involucrados en casos de homicidios, violencia doméstica, posesión de armas de fuego, posesión de sustancias ilícitas, robos, secuestro y otros delitos por los cuales han tenido que enfrentar a la justicia, sin importar que sean figuras del plano deportivo.

La detención de los jugadores del Sporting de San Miguelito de la LPF, Dámaso Santos, Luis Mendoza y Kevin Schuartz el pasado 11 de abril, por presuntamente estar vinculados a un secuestro de un asiático y al uso indebido de la tarjeta de crédito de este ciudadano, fue noticia a nivel internacional, motivo por el que algunos ya califican de ‘delincuentes’ a los futbolistas panameños.

El exseleccionado nacional Víctor René Mendienta considera que este calificativo es una falta de respeto hacia varios referentes que han representado dignamente a Panamá en el mundo.

“Aquí ha habido jugadores ejemplares como (Luis) ‘Cascarita’ Tapia, Rommel Fernández, los hermanos Dely Valdés (Armando, Julio y Jorge), Víctor René Mendieta y Pércibal Piggot”, dijo.

“Esos jugadores han sido o son orgullo de nuestro país y de nuestro fútbol para que un país, un periodista o una persona que no conoce lo sacrificado que ha sido nuestro fútbol, interprete de que los futbolistas panameños son maleantes”, refutó el extécnico de la selección Sub-20.

El exjugador de la Universidad de Guadalajara y del Tampico Madero del fútbol mexicano cree que el porcentaje delictivo que ha tenido el fútbol panameño ha sido mínimo, “no sé, si pasa de cinco, seis, siete casos”, aunque esto no quiere decir que estas acciones deban eximir a ningún futbolista.

“Yo creo que el ser humano que no tiene la fuerza y voluntad para superarse, para salir adelante, el que quizás no tenga esa preparación académica, el que se deje llevar por las amistades y crea de que su estatus como deportista, como futbolista, lo hace pensar de que es intocable, está totalmente equivocado”, señaló.

Mendieta, quien precisamente dirigió al Sporting en las primeras cinco fechas del actual Torneo Clausura de la LPF, lamentó la situación de Mendoza y Schuartz, de quienes dijo que hasta el momento en que los tuvo comandando mostraron un comportamiento muy profesional.

“El problema de los futbolistas que delinquen es sencillo de resolver. Si la FEPAFUT fuese dirigida por empresarios que sepan de fútbol, esto no pasaría. Hoy el presidente de esa institución, ni siquiera conoce a los futbolistas más destacados de su liga”, expresó el comentarista Juan Carlos Delgado.

Julio Dely Valdés pide inculcar los valores

El exseleccionador nacional de Panamá, Julio Dely Valdés, cree que es raro y asombroso que los futbolistas panameños se vean involucrados en actos de delincuencia.

“Es muy extraño y sorprendente al mismo tiempo que pueda ocurrir eso, algo está pasando en nuestra sociedad, que evidentemente lleva a jóvenes a situaciones como estas”, consideró el ‘Panagol’ en una entrevista concedida la semana pasada a la agencia Acan-Efe.

“Independientemente de que sean deportistas o no, alguna situación los ha llevado a cometer estos actos delictivos. Está claro de que hay un problema, y es bastante delicado”, comentó.

Para el exdelantero de la Sele y del Málaga de España el lugar de crianza de los jugadores no es el motivo para cometer este tipo de actos.

“No es solo un tema del barrio, influye también y mucho qué educación recibes desde pequeño, qué valores te inculcan en tu casa, etc. Si no lo tienes enseñado estos valores desde tu casa, no sirve de nada”, recalcó el estratega colonense.

Rodrigo Tello enseña su talento en La Joyita

Rodrigo Tello, exmundialista Sub-20 en Emiratos Árabes Unidos 2003, está detenido en el Centro Penitenciario La Joyita desde el 24 de diciembre de 2010 por un caso de homicidio. El colonense tiene 34 años de edad y ahora es uno de los líderes del Proyecto Cultivando Talento del Fútbol (PCTF), que impulsa la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y jugadores de la LPF. “Hemos decidido hacer algo productivo”, dijo el exmundialista, después de disputar un amistoso ante jugadores de LPF y el defensa de la Sele, Fidel Escobar.

Santos, Mendoza y Schuartz, último caso

El último caso de jugadores panameños involucrados en actos delictivos se registró el pasado 11 de abril cuando Dámaso Santos, Luis Mendoza y Kevin Schuartz, futbolistas del Sporting de San Miguelito, fueron detenidos por supuesto secuestro y uso indebido de tarjetas de crédito, en perjuicio de un ciudadano chino de 32 años. La privación de libertad se dio el pasado 19 de febrero cuando el asiático salía de su local comercial. Por este delito, el Tribunal de Apelaciones confirmó el pasado martes la medida cautelar de detención provisional por seis meses a los tres futbolistas.

Algunos casos delictivos

