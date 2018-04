“El panameño habla, lee y escribe mal, por pereza ” Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Titulares

Hoy, se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Idioma, una fecha que sirve de reflexión sobre cómo empleamos el lenguaje. Para algunos conocedores de la lengua, el panameño habla, lee y escribe mal, porque no tiene el hábito de la lectura ni las competencias para argumentar.

Pereza al hablar

Para el doctor en lingüística Rafael Candanedo los errores más frecuentes que la gente comete en el país están relacionados con la pereza; considera que la gente no quiere abrir bien la boca y por lo tanto, no pronuncia con exactitud los sonidos.

“No pronuncian bien las ‘S’; se van comiendo las palabras al final y esto afecta. Otro muy común es que incluyen muletillas al hablar como ‘en lo que’, el ‘enloqueísmo’ es algo que está en la lengua hace mucho tiempo, pero aquí no hay abogado, médico, ingeniero o comunicador que no crea que es importante incluirlo en donde no es necesario”, manifestó el profesor.

Agrega que también es común la falta de rigor en la ortografía, cuando escriben y confunden coma por punto. “Después que nosotros tenemos sujeto, verbo y complemento, la opción es un punto y mucha gente coloca coma. Esos son los principales y los que más perjudican. Hay personas que tienen estudios importantes y nunca ponen un punto bien en un escrito”, detalló.

Propician la incultura

Por su parte, la profesora y escritora Griselda López asegura que es cierto que la gente en territorio canalero habla, escribe y lee mal; y no se hace nada, a nivel educativo para ampliar el lenguaje.

“Los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos se empeñan en utilizar el lenguaje que ellos llaman ‘popular’ para identificarse (supuestamente) con sus problemas. En nada ayudan. Esto lleva en sí un menosprecio por la gente. Igual lo hacen los políticos; quienes, además, tampoco tienen un lenguaje adecuado. Propiciamos la incultura en todos los sentidos”, sentenció.

En desacuerdo

Margarita Vásquez, Directora de la Academia Panameña de la Lengua, afirma que no está de acuerdo con los que dicen que el panameño no se expresa bien.

Explica que hay diferentes niveles de lenguaje y, aunque en la televisión no hay cuidado para emplear el correcto, piensa que en general la gente habla bien en el país.

“Hay diferentes niveles como: culto, populares y formas de hablar que usamos diariamente.

con la familia. A mí me parece que los panameños hablamos muy bien porque se cuida, en general, el nivel de lengua según la situación de la persona donde habla”, manifestó Vásquez.

Enriquece la lengua

La académica dijo que cuando se da ese intercambio de palabras panameñas con venezolanas, colombianas, costarricenses y otras nacionalidades, esto beneficia al idioma.

“Como Panamá es un lugar de paso y hay gente de muchas regiones, lo que se produce es un intercambio de voces y eso es riqueza. No es hablar mal, sino enriquecer el léxico de los panameños, porque entonces tenemos la posibilidad de entender mejor a los otros y de acercarnos mediante el lenguaje”, resaltó.

Cambiar la enseñanza

Rafael Ruiloba, autor del libro “Las competencias básicas de la redacción”, cuenta que el sistema educativo del país tiene una preferencia por la literatura de ficción, pero cuando los alumnos van a las pruebas de PISA (la evaluación internacional de los estudiantes) piden dominios de textos no literarios como los ensayos, competencias de la argumentación y la explicación.

“Los signos de puntuación no se practican, pero cómo los vas a aprender si los enseñan en sí mismos, lo que debería ser, es aprenderlos dentro de un texto. Si tengo la capacidad de redactar, podré utilizarlos correctamente”, resaltó.

Figuras destacadas

El profesor Candanedo dijo que entre las figuras panameñas que podemos resaltar están: Rogelio Sinán, quien participó en diferentes géneros literarios (poesía, novela, cuento y dramaturgia) y uso de la mejor manera la lengua, para exponer lo que dice el alma panameña y para desarrollarlo de la mejor manera.

Elsie Alvarado de Ricord, quien cultivó la lengua, fue una de nuestras especialistas en lingüística y también una de las mejores ensayistas y poetas que hemos tenido.

En cuanto a los actuales, Griselda López asegura que Panamá tiene personalidades respetadas como: Rafael Ruiloba Justo Arroyo, Pedro Rivera, Giovanna Benedetti, Bertalicia Peralta, Enrique Jaramillo Levy, Beatriz Valdés, son innumerables.

Homenaje a la memoria de Cervantes Saavedra

ML | El Día del Idioma es un homenaje a la memoria del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyó al engrandecimiento de la lengua española por su obra maestra “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”.

Esta novela, publicada en el año 1605, logró consolidar nuestro idioma y su autor llegó a la cima de la gloria de la Literatura Universal, compartiendo honores con: Homero, Dante y Shakespeare. El autor falleció en Madrid, el 23 de abril de 1616.

