La CSS aprueba la compra de 46 ambulancias por $6.2 millones

“En la de Caja de Seguro Social hay una realidad, un gran volumen de pacientes requiere ambulancias y no tenemos los vehículos suficientes, por lo que nos toca trabajar coordinadamente con el Ministerio de Salud (Minsa)”, manifestó el Subdirector de la CSS, Julio García Valarini.

“Nosotros ahora mismo, lo que ha aprobado la junta directiva, es la compra de 46 ambulancias. Durante este proceso llevamos dos licitaciones fallidas por múltiples problemas, ahora esperamos la tercera para realizar la compra”, dijo Valarini.

El precio de referencia para la compra de estos vehículos es de $6.2 millones, según la entidad.

El subdirector de la CSS añadió que “entre los equipos que se adquirirán hay distintos tipos de ambulancias, pero ahora mismo lo que más se necesitan son las de transporte”.

“Ante la falta de equipo, lo que hemos hecho de forma paliativa es alquilar algunas, sabiendo que no es lo mejor, no es lo ideal. Sólo en el costo de alquiler de lo que se pagó en seis u ocho meses es lo que me costaría una ambulancia más o menos. Estoy amarrado por los reglamentos a cumplir, procesos de licitar y ahora mismo entre alquiladas y propias pueden haber de 20 a 30 ambulancias”, agregó.

“La última vez que la CSS compró ambulancias fue hace 8 años, por ello esperamos que esta licitación cubra la necesidad que tenemos para la población.

El ministro del Minsa, Miguel Mayo, manifestó que “el Minsa tiene contemplado comprar más ambulancias”.

“Recientemente se entregaron 64 ambulancias terrestres y mañana debemos recibir tres acuáticas de las siete que están por entregarnos, para luego ser distribuidas a nivel nacional”, dijo Mayo.

Servicio de emergencia unificado

“Aquí lo que se ha hecho es unificar el número, el recurso humano lo que hará será más óptimo de lo que teníamos antes”, indicó el ministro de Salud, quien indicó que “ya se conversó con el director de la CSS para que se sumen a este plan”.

Para que el sistema funcione bien, el ministro Mayo hizo un llamado a la población a que no hagan llamadas falsas. “El 93% de las llamadas que recibe el 911 son falsas. No podemos permitir eso”, concluyó Mayo.

