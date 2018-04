Fallece la ex primera dama de EE.UU. Barbara Bush a los 92 años Escrito por EFE. Publicado en Titulares

EFE | La ex primera dama de Estados Unidos Barbara Bush, cuyo estado de salud era delicado, falleció hoy, 17 de abril de 2018, a los 92 años de edad por causas que aún no han sido divulgadas, informó un portavoz de la familia.

El pasado domingo, el portavoz anunció la decisión de quien fuera esposa del expresidente George H. W. Bush (1989-1993) de no volver a acudir al hospital para someterse a tratamiento por el estado delicado de salud que sufría desde hace ya varios años.

"La antigua primera dama de Estados Unidos y defensora de la alfabetización familiar, Barbara Pierce Bush, falleció el martes, 17 de abril, a la edad de 92 años", anunció el portavoz de la familia Bush, Jim McGrath, en un comunicado.

Barbara Bush, que además de primera dama era la madre del también expresidente George W. Bush (2001-2009), padecía desde hace tiempo una obstrucción pulmonar crónica, que había afectado a su capacidad cardíaca, lo que le llevó a ser ingresada en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años.

"Barbara Bush fue una primera dama fabulosa y una mujer como ninguna otra, que trajo amor y alfabetización a millones. Para nosotros era mucho más. Mamá nos mantuvo con los pies en el suelo y nos hizo reír hasta el final.

Soy afortunado porque Barbara Bush haya sido mi madre", declaró George Bush en un comunicado divulgado por la Fundación George W. Bush Presidential Center.

Nacida en Nueva York el 8 de junio de 1925, Barbara Pierce (su nombre de soltera) es una de las dos mujeres en la historia de Estados Unidos junto a Abigail Adams (esposa de John Adams y madre de John Quincy Adams, segundo y quinto presidentes de la nación norteamericana) que ha sido esposa y madre de un presidente.

En su país se hizo muy popular como defensora de la alfabetización, tanto de jóvenes como de adultos, una causa que sentía muy cercana debido a la dislexia que sufría su hijo Neil y en la que participó de manera activa junto a diversas organizaciones.

La ex primera dama continuó con su cruzada a favor de la alfabetización y creó su propia fundación, "The Barbara Bush Foundation for Family Literacy", que dio apoyo a organizaciones de todo el país que difundían los hábitos de lectura entre niños y adultos.

Para apoyar económicamente esta causa escribió el libro "Millie's Book: As Dictated to Barbara Bush" (El libro de Millie: según lo dictó a Barbara Bush), que contaba los detalles diarios de la vida en la Casa Blanca a través de los ojos de Millie, el perro del matrimonio Bush, que recaudó más de un millón de dólares que fueron destinados a los programas de lectura.

