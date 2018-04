¿Cómo funciona el remolque de los buques en el Canal de Panamá? Escrito por Ciara Morris. Publicado en Titulares

Para realizar la travesía segura de un buque por el Canal de Panamá es indispensable contar con un equipo entre 6 y 7 trabajadores en un remolcador, los cuales son responsables de buscar el barco en un punto determinado de las aguas panameñas y guiarlo hacia las esclusas de la vía interocéanica.

Se trata de los capitanes de remolcadores, los marinos, el ingeniero de máquinas y el aceitero los que conforman la tripulación de un remolcador.

El capitán Alejandro Taylor, miembro de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) explicó que la cantidad de trabajadores en un remolcador depende de si éste irá en la proa o la popa del buque.

“En el caso del remolcador que va en popa de un buque (atrás) son dos los capitanes, dos los marinos, un ingeniero de máquinas y un aceitero.

En el de proa (adelante), la diferencia es que antes llevaba tres marinos, pero ahora la ACP solo permite dos.

El papel del tercer marino entra cuando se trata de un buque de alto riesgo, pero como nosotros somos garantes de la seguridad de las travesías por el Canal, insistimos en que deberían ir tres marinos en el remolcador”, detalló el capitán.

Taylor explicó que lo primero que realizan es reportarse como capitán de remolcador y dicen la frase: “Tripulación nueva a bordo, por favor confirmar nuestra próxima asignación”. Una vez les confirmen, se dirigen a la bordada indicada donde se encontrarán con el buque.

Detalló que en el caso del Atlántico, si el buque viene por el sur, los remolcadores hacen firme en el Atlantic Channel y lo sueltan en Gatún Reach.

Mientras que si viene por el norte, lo agarran en bolla 25 en Peña Blanca o en la bordada de Bohío.

Agregó que el punto de encuentro con el buque va a depender del tamaño del mismo.

“Una vez el piloto (práctico) se reporta que está a bordo del barco, se procede al amarre”, indicó Taylor.

El capitán señaló que el primer remolcador que se amarra al buque es el Delta, el que va en popa.

Luego llegan “Bravo” (a un costado de la proa), “Charlie” (al costado de popa) y dependiendo del tamaño tienen en ‘stand by’ a “Echo tot”.

El piloto es el que les van indicando a los remolcadores si deben amarrarse, alinearse o cualquier otra instrucción.

“Normalmente el Alpha hace firme a una velocidad de 3 nudos o menos antes de entrar a las esclusas.

Ya luego el piloto va dando las instrucciones de acuerdo con las manecillas del reloj y se sujeta el buque a la esclusa”, dijo.

ACP asegura que el ajuste de marinos es la medida correcta

ML | La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) rechazó la versión de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC), quienes sustentaron la paralización de labores del jueves, porque la Autoridad disminuyó un tercer marino en los remolcadores. Aseguran que esta es la medida correcta a la que se ha retornado.

Capitanes exigen 3 marinos por seguridad en la travesía

ML | El Capitán de Remolcador, Alejandro Taylor, recalcó que ellos no paralizaron la operación de la vía interoceánica, si no que fue la Autoridad del Canal de Panamá, quien no siguió el manual de procedimientos. Exigen que se mantenga el tercer marino dentro de la dotación de cada remolcador, por seguridad.

