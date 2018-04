Jóvenes exigen propuestas nuevas Escrito por Thaylin Jiménez. Publicado en Titulares

Jóvenes piden a los políticos propuestas nuevas y bien planteadas que los motiven a elegirlos. Aseguran que sabe bien por quien sí y por quien no votar.

“El problema no son las propuestas, ya los problemas que existen en el país los sabemos, queremos que nos digan qué van hacer y cómo harán para solucionarlos”, manifestó José Luis Paniza, miembro de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA.

“La juventud no es la de antes, sabemos de política, y no es como piensan que no nos importa”, señaló Juan Diego Vásquez, estudiante de Derecho quien agregó que “queremos nuevas propuestas, empleos, mejor educación y mayores oportunidades. Ninguna persona que venga prometiendo o proponiendo lo mismo que hace una, dos o tres elecciones anteriores va a poder llevarse el voto de los jóvenes”.

Para Johel Batista, de la plataforma educativa Ayudinga, los candidatos “deben centrar parte de su trabajo hacia los jóvenes en el tema educación, en todos los sentidos”.

“Deben tener una propuesta real, que no tenga ningún tipo de atadura a los poderes económicos ni partidistas actuales”, dijo Mauricio Valenzuela, miembro de el medio alternativo Claramente.

“El candidato debe enfocarse en mejorar el país y elevar el nivel de dialogo”, agregó.

El voto joven

Unos 566 mil 414 jóvenes, entre 18 a 25 años, ejercerán su derecho al voto en los próximos comicios el 5 de mayo de 2019. De estos 370 mil 636 votarán por primera vez. Los que cumplen los 18 años entre el 16 de octubre de 2018 y el 4 de mayo de 2019, tienen hasta el 15 de octubre 2017 para hacer sus trámites de cedulación.

