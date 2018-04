Aumento salarial del 60% a trabajadores de la construcción subiría el costo de las viviendas Escrito por Yessika Calles. Publicado en Titulares

La aprobación de un aumento del 60% en los salarios de trabajadores de la industria de la construcción tendría repercusiones negativas tanto para el sector y los consumidores.

Especialistas de la industria aseguran que un alza salarial de esta magnitud impactaría el precio de venta de las viviendas, frenaría la inversión y generaría incertidumbre en la inversión.

Pedro Rueda, expresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles, manifestó que de aprobarse la petición del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) “subirían los valores de las propiedades, no habría financiamiento en el mercado porque nadie va a poder comprar las casas y si no se compran los constructores no van a construir”.

Rueda indicó que aunque es un tema de una Convención Colectiva entre las partes, en otros sectores podría generar el interés de igualar lo que los demás están ganando, pero es algo aislado, porque se rigen por el código de trabajo y ya hubo un ajuste salarial.

Eduardo Rodríguez, director de la Cámara Panameña de la Construcción. Explicó que el acuerdo debe ser razonable con la realidad de la industria y la capacidad adquisitiva de las personas.

Los costos de la construcción han ido incrementándose han venido afectado el mercado de compradores y el salario en materia de vivienda y edificaciones representa el 45% del costo de construcción así que tiene una fuerte incidencia en los costos finales.

