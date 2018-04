Monseñor: "Colón es una muestra palpable de la indiferencia de todos" Escrito por Yuliza Serracín. Publicado en Titulares

"Colón demanda un desarrollo integral, solidario, sostenible; que no dependa solo de la voluntad del gobernante y de los dirigentes sociales, sino de toda la ciudadanía": Monseñor José Domingo Ulloa.

“Colón es una muestra palpable de la indiferencia de todos. Tenemos, no solo los gobiernos, sino todo el resto del país, una deuda histórica con esta provincia que nos ha dado tanto a nuestro Panamá”, expresó el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, durante la XLVIII Cita Eucarística celebrada hoy en el Estadio Rommel Fernández.Para el líder católico, la provincia atlántica demanda un desarrollo integral, solidario, sostenible; que no dependa solo de la voluntad del gobernante y de los dirigentes sociales, sino de toda la ciudadanía.Agregó que “es falso que en Colón no hay nada bueno, que no se puede reparar el tejido social deteriorado por diversas causas. Aquí, tenemos una muestra de que sí hay gente buena, jóvenes y adultos coloneses y por ese les digo: levántense y con un sano orgullo, porque el destino de vuestra provincia está en vuestras manos”.Por otro lado, monseñor se refirió a la nación panameña indicando que “nuestro país continúa herido por la corrupción, la falta de justicia expedita y de una justicia para algunos e injusticia para otros”, una situación que “no se puede tolerar más”. Para él, “es imperante que los casos de corrupción sean llevados a juicio para conocer la verdad”.En ese sentido, invitó a la población a dar el primer paso “para abrirnos a la realidad del perdón como expresión de reconciliación política y ciudadana; para que las confrontaciones y el clientelismo político no sean los que dominen las decisiones y los destinos de nuestro pueblo”.“Llegó la hora clamar y exigir honestidad, transparencia en la cosa pública; de una ética y moral, especialmente de quienes tienen las responsabilidades políticas, económicas, sindicales, culturales, religiosas, en las comunicaciones”, prosiguió.

