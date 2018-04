Varela: “Países de América deben estar unidos para luchar contra la corrupción y fortalecer la democracia” Escrito por Redacción. Publicado en Titulares

Un llamado a todos los países de América Latina a estar unidos para luchar contra la corrupción y fortalecer la democracia, hizo hoy el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, durante la VIII Cumbre de las Américas, en Lima, Perú.En su intervención en la Cumbre, cuyo lema es “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, el Mandatario destacó que la región debe recuperar la ruta del pujante crecimiento de la inversión pública y extranjera que genere empleos y bienestar a la población.“Llegó el momento de fomentar un pacto público–privado en el que los gobiernos y el sector privado se comprometan a tomar acciones que aseguren que esto no vuelva a suceder en nuestra región”, resaltó el Jefe de Estado.Detalló que Panamá ha logrado avances importantes, ya que cortó de raíz la corrupción en obras de infraestructura, lo que permitió proteger 40 mil empleos, 10 mil millones de dólares en obras y recuperar un patrimonio cercano a los 500 millones de dólares, sin afectar a la población inocente, que no tiene responsabilidad en esos actos.Expresó que las compañías que en el pasado estuvieron ligadas a actos de corrupción asumieron su responsabilidad, fueron condenadas a pagar multas importantes y tienen que culminar las obras; mientras que los funcionarios tuvieron que rendir cuentas a la justicia y resarcir el daño al Estado.“Panamá escogió su camino y no hay vuelta atrás. La sociedad exige y se le cumplirá que a partir de la fecha, empresas y funcionarios que cometan actos de corrupción no puedan seguir contratando con el gobierno o siendo parte de la vida pública”, sentenció el Gobernante.Actualmente, el país ejecuta obras por más de 15 mil millones de dólares en beneficio de la población, licitadas y contratadas de manera transparente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aumentar la competitividad de su economía.El presidente Varela también lamentó la ausencia de Venezuela en esta Cumbre y el debilitamiento de su democracia, pues el cierre de su sistema político los ha llevado a una crisis económica y humanitaria muy preocupante para toda la región.“Hago un llamado a todos los países para que mediante el diálogo y acciones concretas busquemos una salida pacífica y democrática a esta crisis que vive el pueblo venezolano y a que estemos preparados para brindar ayuda humanitaria de darse un éxodo masivo ante la imposición de elecciones sin la participación de los sectores de la oposición”, indicó.El Mandatario panameño manifestó que esta Cumbre debe servir para repensar en un continente más unido que permita promover la paz social y la cooperación en la búsqueda permanente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y resolver los problemas que afectan a los pueblos.En la cita continental, el presidente Varela estuvo acompañado por la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; el titular de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia; la embajadora de Panamá en Perú, Nicole Wolcovinsky y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López.

