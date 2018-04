Crece de forma descontrolada el mercado de medicamentos ilegales Escrito por Thaylin Jiménez. Publicado en Titulares

El decomiso de medicamentos falsificados y sin registro sanitario va en aumento, situación que pone en riesgo la salud pública, así lo dio a conocer la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática del Ministerio Público (MP).

“En el 2018 se han detectado 62,116 medicamentos alterados, sin registro sanitario, cifra que se asemeja a los 62,194 que se detectaron durante los 12 meses de 2017”, manifestó el fiscal de propiedad intelectual y seguridad Informática de MP, Igor Blanco.



“Estamos a punto de alcanzar en estos pocos meses todo lo que se aprehendió el año pasado por lo que es un delito que va en crecimiento”.



En el último allanamiento, realizado el martes pasado, se encontraron medicamentos tales como: Citotec, el cual no tiene registro sanitario en Panamá, y es utilizado inapropiadamente para provocar abortos. También se decomisaron varias pastillas de la marca Viagra, falsificadas.



Siete diligencias se realizaron en diversos puntos de la capital, Colón y Panamá Oeste, los cuales involucraron allanamientos en vehículos, residencias y farmacias.



“Las personas que adquieren este tipo de artículos, en realidad no saben las sustancias con las cuales están compuestos, en virtud que al no tener registro sanitario no tienen garantías ni de resultados ni cuál va a ser el desenlace que sabemos que pueden ser fatales”, alertó Blanco.



Un negocio lucrativo

“Es un negocio muy lucrativo, entiéndase que en la práctica hemos podido detectar que por ejemplo, a una pastilla Citotec le pueden estar ganando $24 puesto que la consiguen en $1 y la venden a $25, aquí en el país.

En el caso de la Viagra tampoco es barata, la venden en un promedio de $10 cada pastilla”, detalló el fiscal.



Del Minsa advirtieron que el consumo de medicinas adulteradas representa un peligro para las personas porque las concentraciones de los químicos pueden ser elevadas y la calidad del producto generaría toxicidad en la salud del paciente. Farmacias y Drogas del Minsa participó del operativo para ver medicamentos expirados o mal almacenados.





“Los fármacos adulterados entran más por vía marítima”

ML | “En la práctica hemos encontrado que estas mercancías ingresan de diferentes maneras al país, pero existe un marcada tendencia de que entran por vía marítima, por la provincia de Darién, proveniente de Colombia”, señaló Igor Blanco, fiscal de propiedad intelectual y seguridad Informática del MP.



Anteriormente el MP ha decomisado en operativos otros medicamentos como: amoxicilina, jarabes para el resfriado, ampicilinas, Ibuprofeno, Soplicona, y Sineldafil.



Thaylin Jiménez

Twitter: @TJimnz

Instagram: @thayjimnz

