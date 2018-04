Rosa Iveth Montezuma demostró ser panameña Escrito por Karoline Santana. Publicado en Titulares

Tras semanas de rumores en redes sobre la supuesta nacionalidad venezolana de la representante de Comarcas en el certamen Señorita Panamá, Rosa Iveth Montezuma, esta fue al Tribunal Electoral para demostrar que sí es panameña.

La chica, de 24, años aseguró que hay que ponerse en el lugar de las demás personas, ya que somos un país demasiado pequeño y por eso debemos estar unidos.

Montezuma expresó a nivel nacional que sí es panameña y se siente orgullosa de representar a la Comarca Ngäbe-Buglé y a la mujer empoderada de su pueblo, a la que, según ella, no se le ha dado la oportunidad de realizar aportes a Panamá.



“Antes de hacer una acusación debemos estar seguros de lo que vamos a exponer. No hagamos daño a nadie porque somos un país muy bonito y debemos mantenerlo”, resaltó Montezuma.



La dirigente indígena Yanel Venado Jiménez exigió que se deba respetar a los integrantes de su comunidad y rechazó las injurias en contra de la aspirante a Señorita Panamá.



Recalcó que tienen derecho a no ser discriminados, a la intimidad y a ejercer sus propias creencias y opiniones.





