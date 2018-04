Albrook Mall busca crear conciencia con “Eco Week” Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Titulares

El centro comercial Albrook Mall, con el propósito de concienciar a la población sobre el cuidado del ecosistema, realizará la primera edición del “Eco Week, moda, arte y cultura”, en conjunto con el diseñador Jaime Luna y la empresa VYA Productions.

Nadkyi Duque, Gerente de relaciones públicas de Albrook Mall, explicó que esta es una plataforma para que los artistas muestren su talento a los clientes que visitan el centro comercial todos los días.



Agregó que la inauguración será el 18 de abril a las 2:00 p.m., en el pasillo del Koala.



Motivación

Jaime Luna, de la Fundación Moda y Arte y organizador de la actividad, dijo que tendrán incentivos para los artistas que participan, pues en estos eventos los talentos ganan exposición en los medios, pero no un reconocimiento económico y querían cambiar eso.



“Daremos mil balboas al ganador del mejor diseño ecológico, 500 al segundo lugar y 300 para el tercero. También habrá un premio especial de 500 balboas para el orfebre que tenga una idea innovadora en este renglón”, manifestó Luna.



Capacitaciones

El pintor y escritor Arístides Ureña hablará acerca de “Reflexiones sobre la historia de la belleza”, la fundadora de la carrera de moda de la Universidad de Panamá Ruth Arriati explicará cómo fue la evolución de la moda en Panamá y la creación de la Escuela de Diseño, la cual tardó 22 años en armarse y el año pasado se dio la primera graduación.



Por su parte, la artista Gabriela Batista, quien presentó su trabajo en Corea, hará un taller para niños con el tema del reciclaje y Gio Conte se encargará del tema impacto ambiental. Diferentes marcas tendrán cursos de maquillaje.



Las personas no tendrán que inscribirse en los talleres, solo deben asistir al pasillo del Koala, en Albrook Mall.



Espectáculo

La parte artística será de 2:00 a 8:00 p.m., con artistas nacionales e internacionales radicados en Panamá, como: Grupo For You y Escuadrón 507.





