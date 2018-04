Zuckerberg, jefe de Facebook, un tímido que acapara la atención Escrito por Redacción. Publicado en Titulares

AFP | Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook, se encuentra el martes en el centro de atención del Congreso de Estados Unidos; algo inédito para este joven multimillonario de 33 años que siempre se ha resguardado celosamente de la atención pública.

Descrito como "tímido e introvertido" por la número dos de la red social, Sheryl Sandberg, desde que comenzó todo el escándalo de Cambridge Analytica (CA), Zuckerberg debió aparecer en primera línea para defender la integridad de la empresa que creó cuando tenía solo 19 años, en su habitación de estudiante en Harvard.

Deberá explicar cómo los datos de al menos 87 millones de usuarios de Facebook fueron a parar a la firma británica CA, que trabajó para la campaña electoral de Donald Trump en 2016.

En los primeros días del caso, a mediados de marzo, optó por el silencio, pero pronto se vio obligado a pedir disculpas a 2.000 millones de usuarios. Disculpas que tendrá que repetir públicamente ante senadores estadounidenses, frente a los que comparecerá en traje y corbata, abandonando su usual atuendo de remera y jeans.



"No hicimos lo suficiente para evitar que estas herramientas se usaran de manera maliciosa (...) No tuvimos una visión lo suficientemente amplia de nuestras responsabilidades y eso fue un gran error. Fue mi error y lo siento", prevé decir, según el texto de su intervención difundido el lunes.



No es su primer arrepentimiento. Este multimillonario de rizos pelirrojos y cara aún aniñada ha admitido otros errores en los últimos meses, tras las polémicas que sacudieron a su empresa, acusada de difundir desinformación y "noticias falsas", amenazar la democracia, crear una adicción alienante, etc.

A fuerza de polémicas, promesas y excusas, hoy "se parece a un hombre que no sabe a dónde va", dice Bob Enderle, analista del sector.



Artífice del éxito de Facebook, negándose a ceder un ápice de poder, Zuckerberg encarna su compañía y por ende es quien soporta los golpes, como recientemente ilustró la portada de la revista Wired, que presentó al joven cubierto de hematomas, como si hubiera recibido una paliza.

"Creé Facebook y, al final, soy responsable de lo que sucede", admitió en marzo.



Zuckerberg, quien sigue vistiendo informalmente a pesar de una fortuna estimada por la revista Forbes en unos 64.000 millones de dólares, "no se ocupó de los problemas de fondo", afirma Wired.

Acusado de reaccionar demasiado tarde y pensar que puede arreglar todo sin ayuda externa, ahora renueva, a su pesar, la imagen de empresario inexperto y algo arrogante que había sido capaz de romper en los meses, al punto de ver a la prensa adjudicándole intenciones presidenciales.

"Su inexperiencia aparece una vez más", sentencia Enderle, estimando que debería haber sido ayudado a manejar mejor las crisis.

"No es el héroe que muchas personas ven, su reputación e imagen están fuertemente afectadas", dice, añadiendo que "si Facebook fuera una empresa tradicional (...) él ya se habría ido".



"Creo que es sincero y está motivado por su deseo de acercarse (a la gente), pero probablemente cada vez más frustrado por las consecuencias inesperadas de su ambición ingenua y la prisa con la que se conduce. Pienso que llegó a un punto en el que la mejor manera de manejar su ambición es irse", escribió el autor y periodista Devin Coldewey en la revista TechCrunch.



Para muchos, Facebook ha de alguna manera esquivado a su creador, que inició muy joven lo que no era más que un álbum de fotos universitario antes de encontrar la fórmula mágica que lo haría millonario: los datos personales de los usuarios.

Logró convertirlo en un modelo económico de eficiencia formidable, que atrae en masa a los anunciantes de publicidad, ávidos de llegar mejor a los usuarios.

Pero el modelo es frágil porque se basa en la confianza, ahora socavada. Desde el comienzo de todo el caso CA, Facebook ha perdido mucho en el mercado bursátil, lo que ilustra la agitación de los inversores.

Nacido el 14 de mayo de 1984 en los suburbios de Nueva York, de padre dentista y madre psiquiatra que lo introdujeron en la programación informática a los 11 años, Zuckerberg luego asistió a la prestigiosa Universidad de Harvard.

Sus primeros años como empresario fueron agitados. El presidente ejecutivo fue acusado por excompañeros de universidad de haberles robado la idea de Facebook, un episodio narrado en la película de 2010 "La Red Social", dirigida por David Fincher.

Elegido "Hombre del año" por la revista Time en 2010, está casado con Priscilla Chan, con quien tiene dos hijas.

