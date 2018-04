Gremio convoca a nueva huelga general en Colón Escrito por Redacción Web. Publicado en Titulares

Para el próximo 19 de abril se convocó a una huelga provincial por parte del Comité de Lucha por la Salvación de Colón, organización que reúne a diversos sectores de la sociedad de la provincia.Edgardo Voitier, dirigente del gremio pidió, “seriedad al Gobierno Nacional en la mesa de diálogo multitemática”, que conforman ministros de Estado y directores de instituciones."La huelga viene, viene y nadie la detiene”, vociferaron ayer los simpatizantes en medio de la conferencia que anunció la medida de presión que adoptarán para exigir la solución de los problemas en la provincia.Según Voitier en la mesa los representantes del Estado solo han dado respuestas negativas ante las peticiones. “No hay dinero para agua potable, no hay dinero para una terminal de buses, ni para un Mercado Público y no hay para carreteras”, dijo el dirigente en conferencia.Voitier expresó estar en desacuerdo con el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, afirmando que el funcionario supuestamente se niega a que las conversaciones sean reglamentadas.Por su parte, Alemán declaró que "no podemos adquirir compromisos de ese tipo más allá de lo que nos corresponde en nuestra gestión", ante las exigencias del gremio. También lamentó que se insista en “un nuevo llamado a huelga", cuando se estableció la mesa para llegar a un consenso y evitar confrontaciones.Redacciónredacción@metrolibre.Instagram: @metrolibreptyTwitter: @metrolibrepty

