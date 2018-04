En duda efectividad de lista de PEP Escrito por Yessika Calles. Publicado en Titulares

La inclusión de 55 altos funcionarios y 16 empresas venezolanas en un listado de “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) consideradas en Panamá como personas de "alto riesgo" en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva sigue sin convercer.

Economistas afirman que esto posiblemente no será efectivo ni cumplirá a cabalidad el objetivo bajo la cual fue creada dicha lista.

Olmedo Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, indicó que “no nos podemos quedar solamente en el hecho de señalar de que están usando a Panamá como un trampolín, sino que efectivamente se identifiquen las personas se le hagan incautaciones de sus bienes y procesos penales por actividades ilícitas y que se compruebe de que están dedican sus empresas y sus nombres para lavar dinero en nuestro país”.

El economista Antonio Arias no cree en estas listas “porque al final están parcializadas, no creo que sean efectivas, estas personas al final si quieren van a encontrar mecanismos que vulneren esas medidas. Panamá tiene una supervisión a medias del sistema financiero. Estas listas son un poco de maquillaje y no producen nada, y si no son ellos los que hacen las transacciones entonces serán sus testaferros”.

Según el Gobierno este listado será usado por bancos, empresas dedicadas al envío de remesas, casas de valores, aseguradoras, entre otras empresas e instituciones para que estén alertas ante transacciones de las personas.

Maduro incluido en lista para “proteger sistema financiero”

AFP | Panamá incluyó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una lista de "alto riesgo" de blanqueo de capitales para proteger su sistema financiero, explicó la canciller y vicepresidenta panameña, Isabel de Saint Malo.

La funcionaria dijo que la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, hizo un "análisis exhaustivo" de otras listas similares con funcionarios venezolanos elaboradas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.

