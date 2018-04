Los peligros de utilizar maquillaje sin registro Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Titulares

Con la aparición de tiendas virtuales, hay personas que optan por comprar productos cosméticos en Internet, sin saber cuáles son sus componentes y las reacciones que puede ocasionar a su salud.

Lisbeth Tristán De Brea, Directora Nacional de Farmacia y Drogas, explicó que la regulación sobre los cosméticos no es solo para maquillaje.



Asegura que hay algunos productos medicados que cumplen una función terapéutica, otros son para hidratar la piel, tratar alguna afección o los de higiene personal. Por ejemplo, enjuague bucal, jabones de baño, perfumes, humectantes, entre otros; todos entran en la regulación.



“He tenido notas de la sociedad de dermatología afirmando que hay productos que se venden sin los permisos correspondientes, que producen quemaduras en el rostro. No puedo mencionar nombres porque ya los hemos amonestado”, destacó la funcionaria.



Reveló que, parte de esos artículos vienen de la Zona Libre de Colón y los cruzan a la ciudad. Eso no debería ser, porque es una zona franca y no deben salir de ahí sin un registro sanitario.



Cuenta que, el último caso que tuvieron, fue el de la imitación de pastas Colgate que venían de Pakistán, después de ese, se dio otro incidente con unos artículos de China, en ambas situaciones se retiraron y sancionaron.



Complicaciones

La directora de Farmacia y Droga asegura que la importancia de verificar los componentes de cada producto radica en que algunos pueden tener elementos tóxicos como el plomo, que es perjudicial a la salud, que en vez de embellecernos, causan lesiones.

“Esto no pasa solo con cosméticos, tuvimos un caso serio con un producto similar al botox, que no cumplía con los requisitos. La distribuidora lo liberó y envió a las estéticas. Se sancionó y decomisó porque están jugando con la vida, inyectándole a la gente cosas que pueden causarles daño y hasta la muerte”, manifestó Tristán.



Restricciones

Las personas que quieran traer cosméticos del extranjero les permiten pasar solo con tres artículos de este tipo, aclara Lisbeth Tristán.



Manifiesta que, antes de aplicar la norma, que existe desde 2001, pasaban hasta 30 cajas de productos para distribuir en todo el país.



“A veces me mandan cartas diciendo que compraron 20 productos para toda la familia, es mentira, sabemos que es para hacer negocio”, narro la funcionaria.



Los que quieren distribuir o vender estos productos tienen que tramitar la licencia de operación en un local aprobado, tener registro sanitario, pagar impuestos y cumplir con la norma.



Productos capilares

El Director de Aduanas José Gómez Núñez contó que el número de decomisos ha disminuido, pero antes retenían a personas que traían entre 25 y 30 unidades de keratina para comercializar en nuestra nación.



También encontraban, en grandes cantidades, polvos, cremas, labiales, pasta de dientes, vitaminas, ampollas y cirugías capilares.



La autoridad reveló que Estados Unidos y Venezuela son los países de donde traen más cosméticos de contrabando.



Mercancía decomisada

Una vez las autoridades retienen la mercadería que encuentran sin verificación del Minsa, los empleados de Aduanas efectúan el procedimiento administrativo estándar (Decreto Ejecutivo 466 de 20 de octubre de 2015) y antes de ser liberado se remite a salud para que los encargados de la salud pública den la aprobación de entrada y de uso en personas, de ser negativa, se mantiene en custodia del personal de aduanas hasta que Farmacia y Drogas del Minsa y el Ministerio de Ambiente se pongan de acuerdo para la destrucción.

Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter|Instagram

@zulemaemanuel

Imprimir Correo electrónico