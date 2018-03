Asoprof califica de “irresponsables” declaraciones del presidente Varela sobre enviar profesores a Jordania Escrito por Redacción Web. Publicado en Titulares

La Asociación de Profesores (ASOPROF) de Panamá emitió un comunicado en el que establece que ve con suma preocupación las irresponsables declaraciones del presidente de la República Juan Carlos Varela de enviar a profesores para la enseñanza de idiomas en el campo de refugiados de Zaatari en Jordania.

“Nuestro desconcierto se fundamenta en los siguientes puntos: Si bien es cierto, los panameños nos solidarizamos con el pueblo sirio que vive una sangrienta guerra, donde los niños, ancianos y mujeres atraviesan una profunda crisis humanitaria, no menos cierto es que para enseñarles idiomas a los sirios como lo propuso el presidente Varela, es necesario que los docentes que vayan, sepan hablar árabe que es el idioma que se hablan mayoritariamente en Siria.

¿Cuántos docentes panameños enseñan árabe en nuestro país? Nos unimos al sufrimiento del pueblo sirio, pero creemos que existen otras formas de ayudarlos sin exponer la vida de nuestros compañeros”, explica la nota.

Agrega “¿Cómo se va enviar a docentes panameños a Jordania para atender niños sirios (que si lo merecen por humanidad) si todavía tenemos en nuestro propio país, niños sin maestros ni profesores en sus puestos de trabajo, a un mes de haber iniciado el año escolar?”.

En la nota detalla que el presidente Varela necesita justificar este viaje, y por ello “se compromete a brindar ayuda humanitaria (y estamos a favor de ella) enviando a docentes a los campos de refugiados, sin embargo, tenemos compañeros que han fallecido tratando de llegar a sus puestos de trabajo, porque no hay carreteras seguras y lo que hay son verdaderas trampas de muerte para llegar a las escuelas de difícil acceso? ¡Tomas Camargo y Marta Sanjur nunca los olvidaremos….!”

Los profesores solicitan al Gobierno detalle “¿Quién le garantizará la seguridad a los docentes que vayan a Jordania? ¿Sabe el presidente cuantos grupos armados de extremistas, terroristas, rebeldes, insurgentes o milicianos hay en esa región que ni siquiera las grandes potencias lo han solucionado?”.

“No señor Presidente Varela, no confunda la gordura con la hinchazón, no justifique su viaje a Jordania y Roma comprometiendo la vida y honra de los docentes por sus caprichos de excursionista, nuestro país reclama se solucionen con urgencia notoria los problemas de educación, salud, inseguridad, transporte, vivienda entre muchos más….. su promesa de campaña fue: “el pueblo primero” no lo deje de último señor presidente”, culmina la misiva firmada por Diógenes Sánchez Pérez, Secretario General Asociación de Profesores.

