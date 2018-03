Whatsapp y Facebook, redes de adultos mayores Escrito por Karoline Santana. Publicado en Tecnología

Los celulares llegaron para quedarse en el mundo y es común que algunas personas se vuelvan adictas a su manipulación. En Panamá, es frecuente ver constantes cadenas de adultos como una manera de socializar en este nuevo mundo para ellos.

También, conectados al Facebook para platicar con sus familiares y no sentirse excluidos.



El especialista en tecnología Freddie Tobar contó que los adultos mayores no utilizan mucho estas herramientas tecnológicas como los más jóvenes.



“Ellos usan el Facebook para comunicarse con los familiares y ver a los nietos”, expresó el especialista.



En su experiencia, Whatsapp, Facebook e Instagram son las más utilizadas por ellos.



Aseguró que no es una tendencia para este sector de la sociedad tener acceso a un teléfono o computadora para compartir en el Facebook.



Contó que al igual que los niños, acostumbran a enviar cadenas de mensajes (en su mayoría mujeres), práctica que han hecho desde el inicio del internet en nuestro país, ya que quieren formar parte de la red social o creen en la información.



“Como no tienen el conocimiento de saber sobre redes, comparten las cadenas de texto que en su mayoría son falsas”, comentó Tobar.



Aconseja a las personas que les rodean y tienen más conocimiento en tecnología, les expliquen de buena manera dejar de mandar esa información y que no se sientan excluidos.



Manifestó que son pocos los casos de accidentes causados por la adicción de estar entretenidos con redes.



El médico Eric Malavé dijo que sistemáticamente la utilización de teléfonos celulares no les afecta a las personas de la tercera edad.



Contó que es más común que las mujeres sean quienes compartan las cadenas en Whatsapp, debido a que pertenecen a alguna religión y quieran informar al resto.

Karoline Santana

Twitter: @karolineliz

Instagram: @karo1722

