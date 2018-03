Presidente Varela: Panamá atraerá turistas de Holanda y Francia con acuerdo con KLM-Air France Escrito por Redacción. Publicado en Titulares

El Gobierno de la República, a través del Autoridad de Turismo de Panamá, suscribirá un acuerdo con el grupo KLM-Air France para incentivar la atracción de turistas al país, utilizando la conectividad aérea de estas aerolíneas.Así lo anunció hoy el presidente Juan Carlos Varela tras concluir una reunión con Pieter Elbers, director ejecutivo de la aerolínea KLM, celebrada en la Presidencia de la República.Durante el encuentro, el Mandatario instó al ministro Gustavo Him a adelantar el proceso para suscribir el acuerdo con la aerolínea y así incrementar el ingreso de turistas a Panamá, lo que traería beneficios directos para este sector en el país.El Gobernante destacó que Panamá es el mayor centro de conectividad aérea del continente, ya que desde aquí operan vuelos a más de 90 ciudades del mundo."Panamá incentivará el turismo desde Francia y Holanda utilizando la aereolínea. Por eso he dado las instrucciones para seguir promocionando este sector", afirmó Varela.Por su parte, Gustavo Him, señaló que este acuerdo será de gran beneficio para el país, pues los aportes de esta aerolínea al turismo son significativos.Debido al potencial que ofrece Panamá, el grupo Air France-KLM invirtió -en el año 2015- 530 millones de dólares en renovaciones a la ruta aérea con Panamá.Actualmente el grupo Air France-KLM ofrece vuelos diarios entre Panamá y Ámsterdam y 6 vuelos semanales entre Panamá y París. Desde Panamá KLM atiende 27 destinos en Centroamérica, Suramérica y el Caribe.El 50%de los pasajeros que viajan en estas aerolíneas se queda en Panamá, mientras que el otro 50% utiliza el hub para conectar con otros destinos.En la cita estuvo presente el embajador de los Países Bajos en Panamá, Dirk Janssen y el gerente de área de la aerolínea KLM, Joris Holtus.La reunión fue propicia para revisar, además, un proyecto de reforestación que desarrolla la línea aérea en Panamá, lo que para el presidente Varela es complaciente que se haya elegido a Panamá para desarrollarlo.La aerolínea KLM impulsa una iniciativa de reforestación en Panamá llamada CO2OL Tropical Mix. El proyecto que tiene un impacto positivo en el clima, se desarrolla en Las Lajas, en la provincia de Chiriquí. El proyecto CO2ZERO inicio en octubre de 2017 y se ajusta a los requerimientos de certificación Gold Standard. Esto significa que el proyecto tiene una influencia positiva en el medio ambiente, pero también hace aportes importantes a la comunidad.

