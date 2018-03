El Viernes de Dolores, antesala a días santos Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Titulares

Por segundo año consecutivo La Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte organizará la procesión del Viernes de Dolores, recorriendo San Felipe.

Significado

Esta celebración mariana conmemora los sufrimientos de la Madre de Cristo durante la Semana Santa y se realiza todos los años, previo al Domingo de Ramos.

El padre Leonel Méndez explicó que, en esta fecha hay un sentimiento de profunda tristeza por la muerte de un hombre justo, que en este caso es Jesucristo, por eso la iglesia hace énfasis en la conmemoración religiosa.

“Esto tiene que ver mucho con la sociedad que estamos viviendo, en que hay justos y gente buena. Es una llamada a la honradez, en medio de los problemas. Hay que acompañar a Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Se practica mucho en España y se medita sobre estas buenas mujeres, en especial la santísima madre de Dios”, relató.

Ganan más miembros

Por su parte, Ricardo Gago, uno de los organizadores de la actividad, cuenta que en 2017 se inscribieron 142 personas para participar del evento y este año subieron a 323 miembros.

“La respuesta de la gente ha sido maravillosa. Es impresionante, ya no podemos crecer más, estamos en el límite, porque la idea no es que tenga mil personas”, manifestó Gago.

Nueva adquisición

En la primera edición de la procesión salieron con la imagen de Jesucristo crucificado, cargado por cuatro hombres.

“Durante todo el año realizamos diversas actividades para conseguir los fondos necesarios y compramos en Zamora, España, un anda de Semana Santa como las que utilizan en España, para la Virgen Nuestra Señora de los Dolores”, dijo el creador de la Cofradía.

Cuenta que es de plata y será cargada por 32 caballeros, quienes estarán dentro de la estructura, cubiertos por una manta, así que el público no los podrá ver.

Llevan tres semanas practicando para que esta noche no haya confusiones y todo fluya.

Sobrio

En cambio, la estructura que utilizarán para pasear a Cristo, decidieron que fuera más sencilla, para seguir la tradición que dictan estos rituales católicos.

Detallan que esta es de madera, fue confeccionada en nuestro país y la cargarán 24 personas.

Aunque, esperan que para el 2019 puedan desarrollar algunas actividades y conseguir fondos para adquirir una estructura con más detalles.

“Este año nos concentramos en la virgen María, se nos acabaron todos los fondos que recaudamos en esa anda de plata que el público podrá apreciar esta noche”, expresó Gago.

Peregrinación

Tienen previsto que la procesión inicié a las 7:00 p.m. Partirá de la iglesia Nuestra Señora de La Merced, luego harán la primera parada en el templo San José, después se detendrán en las Ruinas de Santo Domingo, siguen por la parroquia San Francisco de Asís, la Catedral Basílica Santa María La Antigua y finalizan en La Merced.

Serán siete paradas y estarán acompañados por la banda de música del Servicio de Protección Institucional (SPI).

Los organizadores estiman que dure alrededor de dos horas y media.

Un gran espectáculo

Ricardo Gago dijo que, aunque todo el evento es muy especial, habrá dos momentos cumbres. Explicó que, cuando hagan la parada en la iglesia San Francisco de Asís y al finalizar la procesión, un coro de 32 jóvenes interpretarán a capela el Miserere en latín.

Este canto es una composición creada por Gregorio Allegri en el siglo XVII, durante el pontificado de Urbano VIII. Se trata de la musicalización del salmo 51, llamado Miserere, del Antiguo Testamento.

Se compuso para ser cantado en la capilla Sixtina durante los maitines (amanecer) de los miércoles y viernes de Semana Santa. El original se interpreta en latín.

“En esas dos estaciones haremos el saludo que le hace la Virgen María a su hijo Jesús y la respuesta de este a su madre. Es algo emocionante porque para hacerlo hay que inclinar hacia delante, entonces, la mitad de las 32 personas que cargan el anda de La Dolosa se tienen que arrodillar en el piso y los otros se quedan de pie. En ese momento paran las bandas de música y se canta el Miserere, es un saludo protocolar”, describió el organizador, quien espera que cientos de panameños asistan a acompañar a la imagen de la virgen y a Jesucristo en San Felipe.

Espacio para reflexionar

El sacerdote Leonel Méndez recomienda a los fieles rezar un Salve durante la romería, pidiendo a la madre de nuestro Señor que nos proteja y ayude.

“Hay un comentario de Benedicto XVI que dice: ‘Los ojos de María son los ojos de Dios que nos conducen a todos los cristianos al encuentro con el señor’. María es el paralelismo que hay entre Dios y todos los hombres”, enunció el párroco del templo en Pedregal.

Por su parte, Ricardo Gago considera que las personas que caminan la procesión deben hacer la oración de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores, al menos en una ocasión, pues esta plegaria está dedicada a la madre de Jesucristo.

Rezo a Virgen de Dolores

Oh María, madre de Jesucristo y madre nuestra, tú que estás junto a nuestras cruces como permaneciste junto a la de Jesús, sostén nuestra fe, para que aunque estemos inmersos de dolor, mantengamos la mirada fija en el rostro de Cristo, en quien, durante el sufrimiento extremo de la cruz, se manifestó en el amor inmenso de Dios. Madre de nuestra esperanza, danos tus ojos para ver más allá del sufrimiento y de la muerte, la luz de la resurrección. Danos un corazón sensible para seguir amando y sirviendo en medio de las pruebas. Oh, María madre, Virgen de los Dolores, ruega por nosotros para que cuando el dolor nos visite logremos decir: “Hágase tu voluntad”.

¡Así sea!, ¡Santísima Virgen de Dolores, ruega por nosotros!

Cofrades se convierten en monjes por un día

ML | El vestuario de los miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte está conformado por un hábito, capucha, cinturón con una cruz dibujada y los colores de la bandera, y en el cuello, un crucifijo. Llevarán antorchas y matracas (aparatos que se usan para hacer ruido y eran típicos en el Casco).

