Roux destrona a Martinelli Escrito por Thaylin Jiménez. 21 Enero 2018

El actual secretario de Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, obtuvo la presidencia de la Junta Directiva del partido, venciendo al expresidente de la República y fundador del colectivo, Ricardo Martinelli.

Roux ganó con 1,486 votos, 62.9% del total de 40 mesas escrutadas, mientras que a Martinelli se le contabilizaron 860 (36.4%). Además, se registraron 9 votos nulos y 5 votos en blanco.

La votación en la Convención tuvo un 95% de participación, con el voto de 2,352 personas. Roux manifestó que su primera misión será llamar a la unidad. “Tengo como prioridad fortalecer lo interno del CD y unificarnos para ganar la presidencia en 2019”, destacó. La vicepresidencia del partido quedó en manos del diputado Carlos "Tito" Afú, electo como primer vicepresidente. Afú derrotó a Marta Linares de Martinelli con 1,258 votos; mientras que Linares sacó 943.

segunda vicepresidencia la obtuvo Edwin Zúñiga. Tras su elección, Afú señaló que "los Martinellis no están fuera de CD, ya lo que pasó, pasó, de ahora en adelante tenemos que hablar de unidad". El cargo de secretaría general fue para la diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, con 1,460 votos. Ábrego venció a sus adversarias Alma Cortés (372 votos) y Giselle Burillo (226).

director de la Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), Osman Valdés, confirmó que todo se desarrolló con normalidad.



Rechazo a designaciones sigue en pie

ML | La bancada de diputados del partido Cambio Democrático no dará marcha atrás con su decisión de rechazar las designaciones de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, como magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

Ábrego, presidenta de la Asamblea, dijo que "la bancada de Cambio Democrático firmó un comunicado en el que le dio a conocer al país que rechazábamos las designaciones de las dos magistradas, eso se mantiene al día de hoy y se va a mantener después de hoy".



Cortés: No vamos a permanecer en CD

ML | La dirigente y quien fuera aspirante a la Secretaría General del CD, Alma Cortés, señaló que en el caso que la Junta Directiva electa no sea mixta, no descartan la posibilidad de abandonar el colectivo.

se da una Junta Directiva que no sea mixta y sea controlada por la otra facción que nosotros denominamos los desleales, los disidentes, los traidores, tenga la plena seguridad que la mayoría de las personas decentes de este partido, no vamos a permanecer en Cambio Democrático de ninguna forma”, dijo.

