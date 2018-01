Critican silencio del Meduca sobre cantidad de fracasos Escrito por Gina Arias. 21 Enero 2018 Publicado en Titulares

Uno de los principales retos del Ministerio de Educación (Meduca) es disminuir la cantidad de estudiantes que no aprueban satisfactoriamente las materias, sin embargo la institución aún no implementa un sistema óptimo para identificar las falencias.

Para el secretario general de la Asociación de Profesores (Asoprof), Diógenes Sánchez una de las grandes fallas del Meduca es que “no cuenta con una dirección de estadísticas” y por ende no se pueden desarrollar políticas públicas asertivas en materia educativa. “Si no se puede acceder a la información no se pueden desarrollar estrategias. Meduca nunca tiene la información de manera oportuna”, agregó el dirigente magisterial.



Henry Barrera, de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), reveló que a final de año “todos los docentes completamos un formulario con la cantidad de reprobados y cada escuela se encarga de enviar el compendio a la regional de educación, no obstante se desconoce cuál es el factor que incide en la demora en la entrega de resultados”.



Mientras tanto, Gaspar García de Paredes, de la Asociación Unidos por la Educación, restó importancia a la cantidad exacta de reprobados, pero ponderó la importancia de realizar un estudio profundo sobre las causas de las deficiencias porque “de nada sirve reportar cifras si no desarrollamos un plan integral para reducir el problema”.



Autoridades

Según Meduca en 2016 reprobó el 7.9% de los alumnos, mientras que en 2015 el porcentaje fue del 5.3. Hasta el momento la institución solo ha reportado cifras aproximadas. La ministra Marcela Paredes indicó que el estimado es de 45 mil reprobados pero enfatizó que se trata de un número "estándar".

Gina Arias Rivera

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Instagram: @riverarias92

Twitter: @riverarias92

Imprimir Correo electrónico