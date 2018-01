Carolina Joly, "la hermana mayor" de los atletas juveniles panameños Escrito por Redacción. 21 Enero 2018 Publicado en Titulares

EFE| Carolina Joly pasará a la historia del deporte panameño por ser la primera istmeña en formar parte del grupo de "jóvenes inspiradores" para los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018 (YOG, por sus siglas en inglés).

"Es la primera vez que un panameño consigue una plaza en este programa del Comité Olímpico Internacional (COI), no soy la primera en intentarlo, pero soy una de los pocos latinos que son parte del proyecto", aseguró Joly en una entrevista con Acan-Efe. Joly, quien tiene dos años de estar trabajando de cerca con el Comité Olímpico de Panamá (COP), logró clasificar para una de las 76 plazas para el cargo de "joven inspiradora" en medio de más de 3.000 postulaciones provenientes de todas partes del mundo. Explicó que entre sus roles está jugar el papel de la "hermana mayor" de los futuros deportistas olímpicos panameños.

"Soy la consentidora, la que ayuda a los atletas a llegar a sus metas, pero ese papel también tiene otro rostro, el de la chica estricta que le pide que cumplan con sus deberes", explicó. Confesó que "trabajar con los jóvenes de una forma que va más allá del entrenamiento, de los números o estadísticas", y que se enfoca más "en la experiencia misma" es lo que más le llena de satisfacción.

"Soy parte de la Comisión Técnica del COP, pero a su vez también me encargo de trabajar con los juventud. Soy encargada de que los atletas tengan el mejor desarrollo y la mejor experiencia, deportivamente hablando, en cada una de las competencias", dijo. Sobre cómo fue su ingreso al movimiento olímpico panameño, que define como un "joven y renovado, con una nueva cara", explicó que "estudiaba derecho y ciencias políticas y a través de las interacciones en twitter vi que el COP era una entidad que estaba cambiando, me interesó, pedí una entrevista (...) y es así es como llego" a la institución. Para la representante panameña en el programa "jóvenes inspiradores" del COI, estar en el movimiento olímpico panameño ha sido una "experiencia enriquecedora".

"Me ha llevado a mejorar cada día más, de cosas que no tenía ningún conocimiento antes de llegar al COP, ahora soy una experta, todo gracias a la educación olímpica que te lleva a buscar más", comentó. Joly también formó parte, hace año y medio, del programa "generación 1.0", un plan que servía para la detección temprana de talentos. "Este programa fue mi primer contacto con atletas jóvenes, su padres y su entorno", dijo. Carolina Joly nunca ha practicado algún deporte, comenta que en su niñez fue bailarina de ballet, pero es la "fanática número uno".

"Soy la atleta número uno de sillón. No he practicado ningún deporte en mi vida, pero ver nueve episodios de un juego de béisbol me tranquiliza. En mi familia siempre hemos sido muy ligados al boxeo y el béisbol", mencionó. Los Juegos Olímpicos Juveniles Buenos Aires 2018 se realizarán del 6 al 18 de octubre en Argentina y para la representante panameña en el programa de jóvenes inspiradores "serán un espectáculo lleno de calor latino, te aseguro que estos juegos serán una gran fiesta".

