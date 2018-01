“Dolor y vergüenza por los abusos sexuales en la iglesia” Escrito por AFP. 17 Enero 2018 Publicado en Titulares

AFP | El papa Francisco manifestó ayer "dolor" y "vergüenza" por el "daño irreparable" causado a los niños por sacerdotes pederastas, durante su visita a Chile, empañada por las protestas que dejaban medio centenar de detenidos."No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia", dijo el papa en el palacio de La Moneda, donde fue recibido por la presidenta saliente, Michelle Bachelet, suscitando los aplausos de los asistentes. En Chile, casi 80 religiosos abusaron de menores desde el 2000, según una lista distribuida la semana pasada por la ONG estadounidense Bishop Accountability.Uno de los casos más emblemáticos que marcaron a la sociedad chilena es el del sacerdote Fernando Karadima, denunciado en 2010 por varias víctimas. El Vaticano lo condenó a retirarse "a una vida de oración y penitencia"."Es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir", dijo el papa, bajo una fuerte presión de las organizaciones civiles para que la Iglesia actúe y destierre esta lacra que tantas víctimas ha causado en todo el mundo. Pero para las víctimas, pedir perdón "no es suficiente"."Necesitamos actos concretos que el papa no toma en la Iglesia chilena contra los abusadores", dijo a la AFP Juan Carlos Claret, vocero de la asociación de laicos de Osorno, que lucha para que se expulse al obispo Juan Barros, señalado como encubridor del caso Karadima.Barros coofició la misa con Francisco, desatando la ira en las redes sociales. "El Papa pide perdón, pero el encubridor de Karadima está en la misa del Parque O'Higgins, mientras que a las víctimas no las quiso recibir", dice Víctor Pacheco en un tuit."Si el papa se va de Chile sin el compromiso de investigar la complicidad de los líderes de la Iglesia, la desconfianza en la Iglesia se va a agudizar", dice Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability en un comunicado.Cerca de medio centenar de personas, según la prensa local, fueron detenidas en las protestas realizadas a la entrada del Parque O'Higgins contra el gasto que está generando para el Estado la visita del papa y contra los abusos de curas pederastas.Entre gritos de "morir luchando" y "cómplices pederastas", los manifestantes fueron dispersados por los carabineros con ayuda de camiones lanza-agua.

Imprimir Correo electrónico