Burillo y Zavala se enfrentan a Cortés por pedido de renuncias Escrito por Redacción Web. 15 Enero 2018 Publicado en Titulares

Sube la temperatura en Cambio Democrático (CD) a seis días de las internas para escoger su dirigencia. Esta vez quien encendió la polémica fue Alma Cortés, quien al igual que Giselle Burillo y Carlos Zavala, aspira a la Secretaría General del colectivo.Mediante un comunicado Cortés le pidió Burillo y a Zavala que renuncien a sus aspiraciones para darle el apoyo ella: “Les pido una vez más Giselle y Zavala reflexionen y apoyen la candidatura que represento, que son los intereses y futuro del partido porque no me vendo, soy mujer probada y las bases y convencionales del partido me conocen y me lo dicen, los están definiendo como quintas columnas!”Como era de esperarse, ambos rivales políticos de la exministra de Trabajo no se quedaron callados y emitieron sus comunicados al respecto.Burillo respondió con una dura crítica en la que señala a Cortés de ser “la única protagonista de los actos bochornosos de los Carnavales y del 1 de enero”. Además, indicó que aquella “penosa conducta avergonzó a todos los miembros de CD y produjo un repudio a tu persona”.Por su parte, Zavala escribió: “ Decir, que somos desleales, por no apoyar a fracasados políticos, que les entregamos un partido, y nos han devuelto un problema, es ser desleal, es insultar a cientos de convencionales que me apoyan. Decir o insinuar, que mi candidatura, es el producto de una venganza por deuda, de otro contra otro, es insultar a los 91 Convencionales Chiricanos que en diciembre votaron en la casa de Rosa, para que me postulara a Secretario General, he insultar a todos los Convencionales y bases del partido que, a lo largo de tres largos años, me han dado su respaldo y apoyo”.Cambio Democrático es el único partido político con permiso del Tribunal Electoral para realizar campañas políticas debido a que el próximo domingo 21 de enero de 2018, realizarán las elecciones internas para escoger a sus máximos dirigentes.

