El boxeo femenino sigue alicaído

El boxeo femenino en Panamá tuvo su auge con campeonas como Ana Pascal y Chanttall Martínez, ambas referentes de este deporte. De acuerdo a la exmonarca Pascal, la disciplina es la base del pugilismo: “Sino haces caso a los entrenadores, a tu apoderado y a los veteranos en el ring, vas a tomar golpe y te va a ir muy mal en el boxeo”.

Sin embargo, ‘La Fiera’ Martínez confesó que “es duro estar en la cima y luego caes en el olvido, porque no te dirigieron bien. La inmadurez y las malas decisiones hacen su parte en el destino de una boxeadora”.

Chanttall dijo que “las chicas que eligen este duro deporte deben luchar contra el machismo, porque muchos entrenadores piensan que esto es de hombres. Tienes que demostrar el doble para convencerlos que tienes madera para vencer, por lo que debemos exigirnos más”.

Agregó que el “boxeo femenino profesional ha decaído, porque muchos creen que no es llamativo las peleas de mujeres”. El promotor de boxeo, Rogelio Espiño dijo que “el boxeo de damas está bajo debido a la falta de figuras que lo lidericen”.

"La Fiera" asegura que volverá a rugir por su corona

La excampeona gallo de la AMB, la chiricana Chanttall Martínez, con 18 victorias y 9 reveses retomó su camino para ir por una nueva corona, perdida en 2012. “Estoy entrenando desde diciembre, a veces me dicen que voy a pelear y no sale nada de peleas. Para subsistir, trabajo instalando ventanas y hasta he laborado en el sector de construcción para ayudar a mi familia que son de la ciudad de David, Chiriquí”, afirmó la púgil panameña.

Lourdes Quintero

boxeadora

“He venido de Colombia a Panamá para hacer carrera y aquí si hay posibilidades. Hay que sobresalir, porque el boxeo de varones es más llamativo que el de las mujeres, pero trabajamos para que eso cambie”.

Franklin Bedoya

entrenador de boxeo

“En el boxeo femenino, las muchachas que llegaron a profesionales, ya se han retirado, por la edad. Y no se inscriben en el aficionado y no tenemos el relevo, por lo que hay escasez de mujeres en el pugilismo local”.

Pugilismo, usado por las mujeres como una manera para tonificarse

El boxeo siempre había sido cosa de hombres, sin embargo, de unos años a esta parte, ha resurgido y no solo eso: se ha convertido en un estilo para estar en forma y popularizado entre las féminas por modelos y actrices que comparten en sus redes sociales fotos de sus entrenamientos.

El boxeo permite ponerse en forma sin ensanchar los músculos. Se trata de un deporte completo en el que se trabaja todo el cuerpo y se baja peso en poco tiempo, ya que combina ejercicios aeróbicos con fuerza muscular y resistencia.

Sin embargo, la violencia es otro de los tópicos negativos que persigue a este deporte y sus detractores no dudan en recordar las lesiones cerebrales que puede producir. Una de las razones por la que las damas se alejan de practicarlo de manera profesional. Pero otras, aprenden a que no te peguen, a ver los golpes, esquivarlos e intentan crear una carrera.

