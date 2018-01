Roux: CD quiere comandar cualquier alianza para 2019 Escrito por Redacción Web. 12 Enero 2018 Publicado en Titulares

Cambio Democrático (CD) quiere estar a la cabeza de cualquier eventual alianza política para el 2019, según declaraciones del candidato a la presidencia de ese colectivo, Rómulo Roux.Las declaraciones de Roux se dieron en el marco de un encuentro de convencionales del Circuito 8-7 en el Hotel Soloy, donde manifestó: “queremos ganar las elecciones del 2019 con el partido CD a la cabeza”.Agregó que las elecciones de 21 de enero próximo se trata de lograr la unidad del partido, no de "una elección de lealtades con deslealtades".Destacó el candidato que el gobierno del presidente Varela es un desastre y que "el pueblo panameño, extraña al gobierno anterior, que fue presidido por Ricardo Martinelli.Por su parte el ex vicepresidente de la República, Arturo Vallarino aseguró que "Rómulo Roux no es un simple candidato, sino un proyecto político nacional que vamos a llevar a la Presidencia de la República".

