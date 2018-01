Nueva vía Santiago-David Escrito por Darys Araúz Somoza. 12 Enero 2018 Publicado en Titulares

“Nunca pedimos nada a cambio por esta obra”, expresó el Ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, al hacer la inauguración del proyecto de ampliación a cuatro carriles y rehabilitación del tramo Santiago-David, en la carretera Panamericana.

“De 6 mil a 7 mil trabajadores laboraron bajo este sol”, dijo ayer el mandatario Juan Carlos Varela en el discurso de entrega, agregando que da gracias de no haber escuchado las voces que le decían detuvieran la obra. Los 145 kilómetros de carretera incorporan la barrera new jersey, franjas sonoras, como nuevos retornos vehiculares y pasos peatonales a nivel, que ahora permitirá la seguridad a los usuarios y favorecerá el intercambio comercial entre Panamá y el resto de Centroamérica.

Costos

El tramo 1 de Santiago-Viguí, que comprende 71.40 kilómetros, a cargo de la empresa Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional, tuvo un costo de B/.442,220,015.43.

El tramo 2, de Viguí a San Félix con 41.76 kilómetros, fue construido por Meco, S.A. a un costo de B/.284,513,777.07.

El tramo 3, de San Félix a San Juan, de 14 kilómetros, a cargo de la Asociación Cusa & Bagatrac, tuvo un csoto de B/. 86,552,746.00.

El tramo 4, de San Juan a La Pita, de 40 kilómetros, llevado por Conalvías, costó B/.218,260,787.00.

El tramo 5, de La Pita a David, con 19.09 kilómetros y a cargo de la Asociación Cusa & Bagatrac, tuvo un costo de B/.124,084,778.38.

“La obra fue licitada por el gobierno anterior, no quiero hablar de cómo se licitó, eso no me toca mí, me toca proteger la obra, los empleos y corregir errores”, dijo el presidente Varela, quien reconoció que la pasada administración presentó la orden de proceder dos meses antes de las pasadas elecciones, pero a su criterio, no fue de la manera correcta, pero quedó en el pasado.

