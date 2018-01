Grupos religiosos impedirán a la LGBTI alcanzar logro dado por CorteIDH Escrito por EFE. 10 Enero 2018 Publicado en Titulares

Fuerzas de grupos religiosos no darán pie para alcanzar las aspiraciones del colectivo panameño LGBTI, dijo hoy el líder de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, Ricardo Beteta, sobre la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que reconoce hasta la unión de parejas del mismo sexo.

"Hay voluntad por diversos sectores del Gobierno panameño, pero hay fuerzas en contra, como grupos religiosos que atacan las aspiraciones de nosotros", expresó a Acan-Efe el principal activista por los derechos de los homosexuales.



Beteta reconoció que es un logró la opinión consultiva dada por la CorteIDH al avalar los derechos familiares de las parejas del mismo sexo, por lo que consideró que el Estado panameño debe ejecutar acciones para hacer cumplir la resolución emitida, dado que en el país el matrimonio igualitario no está legalizado.



"Tenemos un espacio de doce meses para que la administración del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela traslade su discurso a concretar concretas que garanticen los derechos de la comunidad lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI)", indicó el portavoz.



Desde hace meses, altos funcionarios del Gobierno han mostrado su respaldo al matrimonio igualitario, desde el procurador de la Administración, Rigoberto González, el defensor del Pueblo, Alfredo Hoyos, hasta la primera dama del país, Lorena Castillo de Varela.



Señaló que lo que se debe establecer es que el acto legal lo realice el Estado y no las iglesias, dado que estás instituciones realizan una ceremonia de bendición entre parejas.



De acuerdo con el artículo 57 del Código de la Familia de Panamá, "el matrimonio es el fundamento legal de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges".



"La orientación sexual no debe limitar a los ciudadanos de ciertas condiciones, porque el Estado no esta en posición de decir a sus pobladores con quien o no llegar a un acuerdo matrimonial; sino de velar protección de las uniones", sentenció Beteta.



En 2017, un ciudadano panameño interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el articulo 26 del Código de la Familia, que establece que "el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer".



La demanda exasperó a grupos a favor de la familia, activistas religiosos y promotores del matrimonio igualitario, por lo que queda esperar la decisión del Supremo.



Beteta agregó que aún en la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) reposa un anteproyecto de ley que dicta medidas para prevenir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.



A pesar de que Panamá esta rezagado en materia de protección a los derechos de los homosexuales, Beteta confía que la bandera de la homofobia no dificulte las decisiones positivas que se tomen en torno al colectivo.



Actualmente, el matrimonio homosexual es legal en una veintena de países, entre los que se encuentran siete americanos: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay.

