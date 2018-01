Panamá asume el reto de resguardar el Casco Antiguo durante la JMJ Escrito por Redacción. 09 Enero 2018 Publicado en Titulares

EFE | A un año para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), autoridades panameñas afinan las medidas para velar por sus patrimonios históricos, uno de ellos es el restaurado Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, que se espera sea uno de los más visitados durante el evento religioso.

El centro histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997, tiene una extensión de 51 hectáreas que comprende el área amurallada (San Felipe) y el antiguo arrabal (Santa Ana y Chorrillo), gran parte remodeladas, debido a una ley de incentivos que impulsó el Gobierno en 2013.

La ciudad colonial ha ganado auge en los últimos años, y los turistas que se pasean por sus 15 calles, plazoletas, avenidas e iglesias rondan más de un millón al año, encantados por el valor histórico y religioso que guardan sus cimientos, dijo a Acan-Efe el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gustavo Him. Pero esa cifra se disparará en la JMJ, que será del 22 al 27 de enero de 2019, año en que las autoridades deberán implementar un plan de contingencia para resguardar la joya urbanística.

"Para controlar la oleada que llegará en la Jornada de la Juventud será necesario contar con el apoyo de los estamentos de seguridad conformados por la Fuerza de Tarea Conjunta, las visitas serán más de lo normal y debemos tener un plan de mantenimiento y atención", explicó el representante turístico.

Agregó que es necesario que las visitas recibidas para esa fecha no perjudiquen los activos que mantiene el país, los cuales son celosamente vigilados por la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (Inac). Se calcula que al menos 300.000 jóvenes extranjeros asistirán a la JMJ. Con respecto al sitio elegido para los actos centrales de este encuentro mundial, Him admitió que "nunca un país va a estar preparado para acoger a tantas personas, primero debemos hacer los planes de contingencia ante un flujo no usual".

De momento el lugar escogido es la Cinta Costera, un paseo marítimo situado en la ciudad de Panamá sobre la costa del Pacífico. Señaló que otros países con una infraestructura más desarrollada y con mayor población han tenido problemas en eventos similares. "Como Gobierno colaboraremos en la logística, incluyendo trabajos de migración, transporte, seguridad y servicios básicos, asuntos importantes en los que mantenemos prioridad", destacó Him. Sostuvo que, en conjunto con el Comité Organizador Local (COL) de la Jornada Mundial de la Juventud 2019, acatarán las recomendaciones y solicitudes de los representantes del Vaticano para efectuar el evento sin contratiempos.

La ATP inauguró esta semana un proyecto de señalizaciones en todo el complejo del Casco Antiguo, que incluyen más de 90 estructuras e informaciones gráficas eclesiásticas en inglés y español, como primer paso para orientar a los visitantes.

La coordinadora del proyecto de señalización, Wendy Tribaldos, contó a Acan-Efe que era primordial eliminar las viejas deficiencias en el acceso de información en el entorno turístico. Detalló que la Dirección de Patrimonio Histórico supervisó las obras instaladas, cuyas características comprendían tamaños y colores específicos para no afectar la estética de las 906 edificaciones.

La antigua ciudad de Panamá sufrió muchos cambios desde que en 1673 fuera fundada por los españoles como "nueva urbe", después que, dos años antes, el pirata inglés Henry Morgan saqueara y redujera a cenizas la ciudad de Panamá la Vieja.

Hoy, el Casco Viejo se ha convertido en un lugar con una gran cantidad de hoteles, apartamentos de lujo y terrazas que conservan la arquitectura de la época colonial. Diversos sitios y calles del complejo fueron rehabilitados por varias empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht, estrechamente ligada a la modernización de Ciudad de Panamá y constructora, entre otras cosas, del suburbano de la capital y del paseo marítimo.

Entre tanto, la JMJ, cuya última edición tuvo lugar en 2016 en Cracovia (Polonia) es un evento religioso que cada tres años reúne durante una semana al papa con jóvenes de todo el mundo. El único papa que ha visitado Panamá es San Juan Pablo II, en 1983, y se prevé que en 2019 lo haga el papa Francisco.

Imagen: ATP

