Más de mil docentes y 250 estudiantes se capacitarán en el programa Panamá Bilingüe 08 Enero 2018

Un nuevo grupo de 1,032 docentes y 250 estudiantes se capacitarán en universidades de Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Barbados como parte del programa Panamá Bilingüe, con lo cual ya son 116 mil beneficiados desde que el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela puso en marcha esta iniciativa educativa.

El Mandatario, que participó hoy en el acto de despedida junto a la titular de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, detalló que en los últimos tres años se ha capacitado a 11 mil educadores y más de 105 mil estudiantes en el país en los diferentes componentes de Panamá Bilingüe, incluyendo clases de ciencias en idioma inglés a más de 52 mil alumnos de escuelas primarias.

"Panamá Bilingüe se está ejecutando en todas las provincias y comarcas del país, logrando terminar con la inequidad en la educación, desde Darién hasta la comarca Gnabe Buglé y Chiriquí hay docentes capacitados en este programa y escuelas impartiendo clases de inglés desde kínder hasta cuarto grado y en 2018 llegará a quinto grado", expresó el Gobernante.

Panamá Bilingüe es un programa que organizar, desarrollara y dirige programas, iniciativas y cursos de perfeccionamiento profesional para la enseñanza del idioma inglés destinados a los docentes en servicio en el sistema de educación pública del país y a los nuevos docentes en formación del Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena y las instituciones de educación superior públicas o particulares del país.

"Debemos seguir fortaleciendo el Programa perfeccionando a los docentes, nuestros jóvenes se lo merecen porque Panamá seguirá creciendo y la demanda laboral va a necesitar personal con dominio del inglés. No tengamos miedo de romper paradigmas", indicó Varela.

Los docentes y estudiantes permanecerán por varias semanas en las distintas casas de estudios con miras a potenciar el habla, escritura y metodología en la enseñanza de esta segunda lengua.

En el caso de los docentes, estos firman un acuerdo con el Estado para trabajar por cinco años. Los que ya forman parte del sistema educativo aplican sus conocimientos en sus respectivas aulas de clases.

"Con este programa estamos haciendo historia. Las universidades en las que ustedes se entrenarán le dan seguimiento a este programa, lo estudian, porque es el más amplio y ambicioso que se haya realizado en América", expresó el Jefe del Ejecutivo.

Entre las universidades que recibirán a los docentes y estudiantes panameños están: University of Southern Missisipi, Georgia Tech University, University of Arkansas, Southeastern Louisiana University, Anglia Ruskin University, Leeds Beckett University y American University. De igual forma las universidades Midway College, Southeastern, North America American University, University of Virginia (UVA), Southern Illinois University, Michigan State University, Georgetown University, Edinburg College, Bradford College, Lindenwood University y University of Arizona.

Cifras de beneficiados

En el 2014 el Gobierno de la República de Panamá invirtió 20 millones de balboas, para capacitar a un total de mil 400 docentes, que viajaron al exterior. En tanto a nivel local fueron capacitados 2 mil maestros, a través del componente “Teacher Training” del Programa Panamá Bilingüe.

En el 2015, 5 mil 600 estudiantes de las 15 regiones educativas del país se beneficiaron con el entrenamiento que les brindó el componente “After School”, al igual que 13 mil 200 alumnos del componente “Kids Program”, que abarca 8 horas de inglés y 2 de la asignaturas de ciencias.

Además de 108 mil estudiantes del componente de 5 horas, los cuales forman parte del programa.

En el 2016, Panamá Bilingüe capacitó a más de 8 mil 200 estudiantes a través del componente After School y en 2017 a más de 12 mil adolescentes en 135 planteles educativos. Igualmente, se logró la enseñanza del idioma inglés a más de 80 mil niños de kínder a cuarto grado en 218 escuelas primarias.

Además, mil 400 maestros recibieron entrenamiento en el extranjero gracias a Panamá Bilingüe, con una incorporación a las clases regulares de las escuelas oficiales de Educación Básica del país.

