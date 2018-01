Royo: Para una marcha contra la corrupción hay 364 días al año Escrito por Mario Lara . 08 Enero 2018 Publicado en Titulares

Los hechos del 9 de enero de 1964 lo sorprendieron en España. Estudiaba entonces el último curso en la facultad de derecho de la Universidad de Salamanca. No lo pensó en 1964, pero lo que ocurría en nuestro país en dicho año derivaría en dos hechos que lo llevarían de la mano al libro de la historia de Panamá: Primero como negociador en los tratados que devolvieron el territorio canalero a Panamá y luego como el trigésimo segundo presidente de la República, en 1978. Aristides Royo Sánchez (77 años) nos habla sobre lo que dejó el Día de los Mártires.



ML. ¿Es cierto que el movimiento estudiantil de 1964 no era respaldado por el gobierno ni por la clase alta de la época?

AR. “Los movimientos estudiantiles nunca fueron respaldados por los gobiernos, de allí que muchas veces los reprimieran. La clase alta consideraba a los estudiantes revoltosos con la esperanza, generalmente cumplida de que al alcanzar sus metas estudiantiles y convertirse en profesionales, se integrarían a la sociedad, se tendrían que ganar el pan para vivir y así sucesivamente vendrían otros. Caso diferente fue el de Omar Torrijos, quien tuvo relación con dirigentes estudiantiles, con profesionales que fueron dirigentes estudiantiles, y los incorporó a su proceso revolucionario. Esa introducción de profesionales progresistas, antiguos líderes estudiantiles, desde luego que no gustó a la clase alta que miró con desconfianza al régimen de Torrijos, si bien de forma discreta procuraban obtener favores y que se les invitara a recepciones”.



ML. El estudiante panameño exhibe poco nacionalismo hoy. ¿Será porque no hay una zona del Canal que recuperar o porque nuestra soberanía no está siendo amenazada?

AR. “Desde que el canal es panameño, desde que se fueron las bases militares y todo el territorio panameño es soberano, los estudiantes carecen de los motivos que los movieron durante décadas, desde los años 40 hasta los 70 cuando se firmaron los tratados Torrijos Carter. Hoy sin embargo hay motivos para que protesten, pero muchas veces no lo hacen”.



ML. ¿Qué no se está enseñando en los colegios sobre esta fecha?

AR. “En realidad los estudiantes no están aprendiendo bien la historia de nuestro país y lo que preocupa es que no están formándose el número de profesores que el país requerirá. Una de las clases importantes en las escuelas de Estados Unidos es la Historia de América, o sea de EE.UU. mientras que aquí estamos descuidando un pasado que de ser comprendido evitaría muchos males del presente”.

ML. ¿Una marcha contra la corrupción en un día de los Mártires se considera un irrespeto?

AR. “Para desarrollar una marcha contra la corrupción hay 364 días al año. El 9 de enero debe consagrarse a conmemorar la gesta de unos estudiantes institutores valientes y decididos y que solamente iban a dar cumplimiento a un acuerdo entre Estados Unidos y Panamá que permitía izar ambas banderas en los edificios públicos”.

ML. ¿Qué circunstancia, en nuestra historia reciente, ameritaba un movimiento heroico similar al de 1964?

AR. “No encuentro circunstancia alguna que justifique un movimiento heroico como el de 1964. Sin embargo, que los estudiantes no hayan salido a la calle a protestar por el hecho de que una oficina del tesoro de Estados Unidos, denominada OFAC, pueda aplicar la Ley Clinton sin haber presentado las pruebas, arruinando a empresarios panameños y dejando sin empleo a trabajadores, me parece increíble”.

