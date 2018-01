Se niega la prescripción del caso sobre indultos seguido a expresidente Martinelli Escrito por Redacción. 05 Enero 2018 Publicado en Titulares

En el caso de 355 indultos dados a final de 2014 por Ricardo Martinelli, el magistrado de Garantías José Ayú Prado declaró no probada la prescripción presentada por del exmandatario.

El magistrado Prado declaró no probada la prescripción presentada por lo que no se extingue la acción penal y no se archiv, en una audiencia citada por el abogado de Martinelli, el abogado Sidney Sittón y que duró más de 4 horas este 5 de enero.

En la audiencia Sittón leyó una carta "de puño y letra" del expresidente Martinelli donde se notifica del acto de audiencia y reclama la prescripción del caso de los indultos.

La decisión del magistrado de garantías será apelada por la defensa del exmandatario.

El magistrado fiscal, Abel Zamorano indicó que luego de que Pleno de la Corte avaló la detención provisional con fines de extradición de Martinelli por este caso, se suspendieron los plazos de prescripción.



En 2014 donde el expresidente otorga indultos a un grupo de privados de libertad detenidos por delitos como delincuencia organizada y homicidio agravado. Los indultos fueron revocados a través de otro decreto del 14 de agosto de 2014.

