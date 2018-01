Gobierno firma la extensión del control de precio de la canasta básica por seis meses más Escrito por Redacción Web. 05 Enero 2018 Publicado en Titulares

El presidente Juan Carlos Varela y el ministro de Comercio e Industria (MICI), Augusto Arosemena firmaron el Decreto Ejecutivo que extiende la medida de Control de Precio por seis meses, a partir del 7 de enero.

En esta nueva prórroga las lentejas bajan de B/.0.85 a B/.0.73 la libra y se registra un leve aumento en el precio del atún de lata en agua de 170 gramos de B/.1.02 a B/.1.08.

En ambos casos es por las fluctuaciones de precios en el mercado internacional, ya que los dos productos son importados.



Adicionalmente, para el queso amarillo y la salchicha de carne de res, se mantiene el precio de B/.3.00 y B/.1.19 respectivamente la libra, sin embargo, se elimina el control de márgenes para las otras marcas que estén por encima del precio fijado.

Según un comunicado emitidos desde la presidencia de la República el precio de la Canasta Básica de alimentos actualmente es de B/. 314.11 y de no haberse implementado la medida en el año 2014, tendría un costo de B/. 394.15 balboas, es decir, B/. 80.04 más de lo que se paga por los 22 productos controlados.



“Desde que la norma entró en funcionamiento marcó una reducción inmediata del costo de los alimentos de primera necesidad y se logró frenar la tendencia al alza que se venía experimentando en los gobiernos anteriores. La medida no provocó desabastecimiento, muy por el contrario, ha incidido en el aumento del consumo y la producción de alimentos como los huevos y el pollo que ha reflejado un importante aumento en el consumo per cápita anual”, explica.

La implementación de esta norma ha sido posible gracias al trabajo de monitoreo y fiscalización de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que en estos tres años y medio ha inspeccionado más de 77,000 locales y ha impuesto multas por 2.2 millones de balboas por incumplir la norma presidencial.

