Nuevo salario mínimo: $10 millones más al mes en las planillas

Ante el reciente aumento del salario mínimo que empezó a regir el 1 de enero de este año, empresarios y especialistas afirman que el ajuste salarial afectará a la pequeña empresa y al comercio al por menor, por lo que prevén que se trasladará el alza al costo de los productos de la canasta básica.

Ricardo Alemán, socio de la firma Morgan & Morgan, indicó que “la situación económica no lleva el ritmo que ha llevado en los años anteriores y que este aumento va a impactar en algunas empresas”.



Alemán agregó que “los sectores más impactados por este aumento serán la pequeña empresa y el comercio al por menor, llámese supermercados, almacenes, donde generalmente el grupo de trabajadores recibe un salario mínimo.



Lo que va a pasar es que el consumidor va a terminar pagando porque el empleador va hacer el ajuste aumentando aquí y allá y de alguna manera le va hacer frente”. “Es mentira que un empresario va a reducir considerablemente su mano de obra y su actividad comercial por razón de un aumento”.



La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) advirtió que “el aumento en el salario mínimo de 292,000 trabajadores puede representar cerca de $10 millones de dólares mensuales adicionales en planilla para la empresa privada”.



Inocencio Galindo, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), explicó a los medios de comunicación que el ajuste salarial, más que impactar en despidos, puede que se desincentive la generación de la nuevas plazas de trabajo y se aumente la informalidad. Además provocará un aumento en el costo de algunos productos de la canasta básica”.

“El costo de los alimentos no debe aumentar”

ML | El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Luis Ernesto Carles, aseguró que el costo de los alimentos no debe aumentar, luego de que se ajustara el salario mínimo.



El titular del Mitradel explicó que para asegurar que los alimentos no aumenten su costo, realizarán inspecciones con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), para verificar que los precios de productos no cambien de un día a otro.

