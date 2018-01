Herrera a defender su corona en la edición 2018 del béisbol juvenil Escrito por Edwin Pérez. 05 Enero 2018 Publicado en Titulares

Han pasado 11 meses desde que los jóvenes herreranos se coronaron campeones en el torneo juvenil, pero ya llegó el verano de 2018 y con ello, los retadores de los monarcas vienen con el único objetivo de alcanzar el ansiado galardón.

El periodista deportivo David Salayandía señaló que “los equipos que podrían estar entre los cuatros clasificados en la ronda semifinal de este torneo de béisbol juvenil son: las novenas de Panamá Metro, Los Santos, Herrera y Coclé”.



El partido inaugural será hoy, a las 7:00 p.m. entre Colón y Herrera, en el estadio Rico Cedeño, en la ciudad de Chitré, en Herrera. También quedan confirmado los siguientes partidos: Panamá Metro vs Los Santos, en el Olmedo Solé; Panamá Oeste vs Coclé en el Remón Cantera; Darién ante Bocas del Toro, en Almirante, Panamá Este vs Occidente; en Puerto Armuelles y Veraguas ante Chiriquí, en el Carlos Alvarado.

Estadios en construcción tendrán su reemplazo

ML | Los estadios que están siendo construidos tendrán su reemplazo para jugar los partidos de la serie regular como el estadio Kenny Serracín, en David, se usará el de Dolega, Carlos Alvarado Cazola. Y el Horacio Mena de Chame reemplaza al Justino ‘Gato Brujo’ Salinas.

Edwin Raúl Pérez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @edwinperez1969

Instagram: edwinraulperez1969

Imprimir Correo electrónico