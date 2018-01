Panameños guardan la fe de convertirse en nuevos millonarios Escrito por Karoline Santana. 04 Enero 2018 Publicado en Titulares

Un nuevo año empezó y con este, muchas oportunidades para que los panameños puedan ganar en la lotería.

Cambios

En su primer sorteo, el secretario general de la Lotería Nacional de Beneficencia, Gabriel Sánchez comentó que la entidad, a partir de este año, implementará el Gordito Millonario el último viernes de cada mes, el cual tendrá un valor de dos balboas.



“Los afortunados podrán ganar con las cuatro cifras del primer premio cuatro mil balboas y si completa la serie y folio se le paga un incentivo de un millón de balboas”, explicó Sánchez.

Aseguró que en 2016 cerraron con ganancias aproximadas de 683 millones de balboa, 20 millones más que en el 2016. Resaltó que hace 10 años las ventas estaban en 313 millones, con la misma cantidad de personal, los compradores siguen sumándose cada año.



Después de 20 años se actualizó la plataforma web y dentro de poco los ganadores no tendrán que ir a las sedes a cambiar su dinero, podrán ir a agencias autorizadas, casas comerciales y bancos que pronto anunciarán.



Lucha con billeteros

A pesar que la venta condicionada (One Two o casados) es sancionada, sin embargo, hay personas que les gusta comprar números casados. A algunos se les han quitado por un periodo las libretas, por eso piden a la ciudadanía que denuncien a estos vendedores.



El Secretario General del organismo público dijo que, a pesar que la Ley de la institución tiene como castigo quitarles las libretas de forma permanente, sus colaboradores siguen su principal labor social, brindar una oportunidad de trabajo (Están modernizando la Ley para integrar sanciones menos enérgicas).



Curioso

Las provincias centrales y Chiriquí son las que menos devuelven billete o chance, porque los venden todos.



Las personas interesadas en ser testigos en un sorteo o quieran que sus hijos saquen balotas deben llevar la cédula y carta de solicitud a la Secretaria General de la institución.

