El Control de precios sigue sin convencer a la población

Luego de tres años y medio de haberse implementado la medida de Control de Precios a 22 productos de la Canasta Básica, empresarios, consumidores y trabajadores afirman que la normativa no ha tenido un resultado positivo y la misma no debe ser prorrogada.

Inocencio Galindo, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, indicó que “nosotros ya hemos aclarado que estamos en contra del Control de Precios, incluso hemos interpuesto una demanda en contra de la medida que está en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.



Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), manifestó que “no he visto estadísticas reales que indiquen que ha funcionado como se pretendía al implementarse”. Sousa agregó que “no hay cabida en un mercado como el nuestro para este tipo de controles y no se debe prorrogar”.



Según dio a conocer el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, la medida podría ser prorrogada nuevamente con algunos pequeños cambios.



Por otro lado, el dirigente sindical Genaro López aseguró que la medida no ha funcionado y “no cumplió con sus objetivos de ahorrarle al panameño 58 dólares, deben haber medidas generalizadas para todos los artículos de primera necesidad”.



Giovani Fletcher, presidente del Instituto de Derecho del Consumidor y Usuario de Panamá explicó que el resultado ha sido mixto, ha favorecido a las personas con extrema pobreza; sin embargo el incremento de precio sigue reflejándose en otros rubros.

