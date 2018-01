Presidente Varela da discurso de 42 meses de gestión Escrito por Redacción. 02 Enero 2018 Publicado en Titulares

Durante su informe a la Nación en la Asamblea Nacional, el presidente Varela enumeró los logros de su gestión y anunció la ejecución de nuevos proyectos en este 2018 para beneficio de la población en todo el país.

"Hago un llamado respetuoso y firme a mantenernos unidos para resolver los problemas que afectan a nuestro pueblo, como lo hemos hecho en estos 42 meses", expresó el mandatario.

Nuestra Bandera es símbolo de unidad y paz, en 1903 nuestros próceres dejaron a un lado las diferencias políticas y construyeron este país, sigamos su ejemplo.

Varela indicó que este año 2018 será la culminación de la Línea 2 del Metro que beneficiará a más 500 mil panameños.

En cuanto a economía señaló que se mantiene un crecimiento sostenido, la inflación está en 0.9%. Este año la economía creció 5.6% y se proyecta que para el año 2018 se mantendrá igual.

"No voy a permitir que los fantasmas de la narco-política o la corrupción regresen y empantanen el futuro de Panamá", dijo de manera enérgica.

El mandatario agregó que la oposición es importante en toda democracia, pero debe entender que su adversario principal son los problemas que afectan al pueblo.

Discurso del presidente:

Cumpliendo con el mandato constitucional, vengo ante esta Honorable Asamblea a presentar el informe de gestión del Gobierno que me honro en presidir e inicio mi mensaje deseándole a todos los panameños un año 2018 lleno de paz y prosperidad, invitándolos a que sobre las experiencias, victorias y derrotas del pasado sigamos juntos construyendo un mejor futuro para todos los panameños.



El primero de julio de 2014, al tomar posesión ante el pueblo panameño como Presidente de la República, asumí con mucha humildad el compromiso de instalar un gobierno honesto y transparente, que respetara el balance por el cual el pueblo había votado en las elecciones e invirtiera las riquezas del país para mejorar la calidad de vida de todos los panameños sin distingo de ninguna clase.



De esa forma, gracias al respaldo de ustedes y del pueblo panameño, he gobernado Panamá por 42 meses, con respeto, diálogo, paz y transparencia; los invito a que sigamos trabajando los próximos 18 meses de la misma manera.



Hace 6 meses en esta Asamblea recalqué que soy un hombre de paz, consciente de que la mejor guerra es la que no se pelea, pero que siempre estoy dispuesto a luchar las batallas necesarias para avanzar en una agenda que traiga paz social, progreso y prosperidad para todos los panameños.



Hoy ratifico mi compromiso con el equilibrio que debe haber en una democracia, eso no quiere decir que aceptaré el irrespeto o el chantaje de liderazgos insensatos que llevaron a este país a la confrontación.



Vivimos en una nueva era de nuestra democracia, donde la fuerza del Estado solo se utiliza para enfrentar los problemas que afectan al pueblo; la persecución, la violación a la privacidad, de la que fui víctima igual que mi familia, empresas y seguidores, son parte del pasado.



En estos 42 meses no se ha repetido la represión ocurrida en Changuinola, San Félix y Colón, que tanto dolor dejó en todo el país. Ahora quienes generaron estos choques intentan promover desacuerdos virtuales, desasosiego y pesimismo en la población.



La oposición es importante en toda democracia, pero debe entender que su adversario principal son los problemas que afectan al pueblo. El debate de ideas es constructivo, todos están en su derecho de discrepar, pero no es correcto atacar diariamente la imagen de Panamá.



La política no es la disputa por el poder, es el uso del poder en la búsqueda del bien común.



No voy a permitir que los fantasmas de la narco-política o la corrupción regresen y empantanen el futuro de Panamá, ni que dirigentes que enfrentan la justicia por casos de corrupción o son prófugos de la justicia local e internacional, quieran llevar al país por la ruta de la incertidumbre en que ellos se encuentran. Estoy listo para librar otra batalla si es necesario para defender nuestra democracia y nuestro país.



Doy la bienvenida a los ciudadanos que ahora se suman a la lucha contra la corrupción, batalla que junto a un grupo de jóvenes dirigentes iniciamos hace muchos años.



Parafraseando el mensaje de una película de moda, les digo: esta guerra contra la corrupción no la vamos a ganar destruyendo lo que odiamos sino salvando lo que amamos, que son nuestra Patria y nuestro Pueblo.



Pueblo panameño:



En estos 3 años y 6 meses de gobierno hemos trabajado con entrega y visión de Estado buscando el bienestar de todos los panameños, por eso pudimos aumentar la beca universal; llevar el beneficio del Programa de 120 a los 70 a 65 años; duplicar el salario de los maestros de 650 balboas a 1,300; aumentar el salario de las enfermeras, médicos y personal de salud en un 30%; incrementar el salario de los miembros de la Fuerza Pública y el salario mínimo de los funcionarios del gobierno a 600 balboas.

Hemos avanzado en proyectos como Techos de Esperanza, Sanidad Básica, nuevas escuelas y construcción de 2 mil kilómetros de carretera, son 11 mil millones de balboas licitados y adjudicados con transparencia, obras que generan empleos y movimiento en la economía nacional en todas las provincias y comarcas del país.



Todo esto lo hemos logrado sin subir un solo impuesto, bajando el déficit de 5.5% a 1.0%, cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal.



Este es el valor de un gobierno honesto.



El año 2017 fue exitoso para Panamá y los panameños, uno de los acontecimientos más importantes a nivel internacional y con positivas consecuencias para nuestro país es el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China.



Otro logro importante es el CEPADEM con el que estamos haciendo justicia a 660 mil panameños, devolviéndoles 360 millones de balboas que corresponden a la tercera partida del décimo tercer mes que se les debía hace más de 40 años, que ningún Gobierno post dictadura se atrevió a devolver.



A partir del 15 de enero reactivamos la entrega masiva de CEPADEM en todo el país.



Esta devolución se realiza gracias al trabajo tenaz del Ministerio Público y esas valientes fiscales que hoy son atacadas por hacer su trabajo que es recuperar el patrimonio del pueblo.



25 mil familias panameñas, 1,020 en Colón y 360 en Santiago de Veraguas, se están mudando a sus casas nueva y Colón cuenta hoy con un nuevo paseo marino.



Construiremos 87 mil viviendas más y pasaremos la meta de 100 mil casas para los panameños.



En Colón están desapareciendo las casas condenadas y en Veraguas los asentamientos precaristas.



Techos de esperanza sigue transformando vidas como la de la familia Archibold en Colón y la familia Pinzón en Santiago



Aprobamos la Ley que reduce el impuesto de inmueble y ampliamos la cobertura de los intereses preferenciales a casas cuyo valor no exceda de los 120 mil balboas.



En el 2017, con una inversión de 298 millones de balboas culminamos la construcción de 312 kilómetros de carreteras en todo el país.



En una medida sin precedentes se dispuso en común acuerdo con la empresa Mi Bus reducir el pasaje del Metrobus en los corredores norte y sur, ahora cuesta 0.75 centavos.



Licitamos la construcción del 4to. Puente sobre el Canal de Panamá, el corredor de las playas, la ampliación de la Carretera Puente de las Américas a la Autopista Arraiján La Chorrera, las nuevas potabilizadoras de Gamboa y Howard y los anillos Hidráulico Norte y Este, todas estas obras inician construcción este año.



Reactivamos la economía del Barú con la instalación de la empresa Banapiña que invertirá 100 millones de balboas en 7 años, generando 3 mil empleos directos y 12 mil indirectos.



Esto es distribución equitativa de la riqueza del país y justicia social para quienes habían sido olvidados por décadas.



Hemos reducido significativamente la mora quirúrgica en el sistema de salud pública. Desde julio de 2017 a la fecha, la Caja del Seguro Social ha realizado más de 11,700 operaciones que estaban pendientes y los hospitales del Ministerio de Salud han disminuido en un 80% la mora quirúrgica. Seguiremos trabajando hasta alcanzar la meta.



Mejorando la oferta y distribución de energía del país culminamos la construcción de la Línea 3 de transmisión eléctrica y en el 2018 licitaremos la línea 4 y el desarrollo de Chan II.



Los resultados de nuestro plan de gobierno se están viendo y este 2018 será importante en la entrega de obras a los panameños:





El próximo 11 de enero inauguraremos la ampliación la carretera Santiago David y a finales del mes la Carretera Interamericana que va desde Agua Fría hasta Yaviza en Darién, que consolidará a Darién como la reserva agropecuaria del país.



El día 5 de marzo inauguraré la nueva Escuela de Colinas de Pacora dando inicio al año escolar 2018, será el primer colegio público totalmente bilingüe en el país.



El 23 de marzo asistiremos al juego entre las novenas de Chiriquí y Herrera en el nuevo estadio Kenny Serracín y muy pronto entregaremos el estadio Calvin Bayron en Bocas del Toro, Flaco Bala Hernández en Los Santos y el Juan Demóstenes Arosemena en Panamá.



Durante el año 2018 seremos testigos de la culminación del Proyecto de Renovación Urbana de Colón y la mudanza de 5 mil familias a su nuevo hogar; la entrega del Proyecto Ciudad Esperanza de Arraiján y la última fase de San Antonio en Veraguas.



Iniciará operaciones la Planta de Gas ubicada en Colón que generará 350 mega watts de energía, licitada y construida en esta administración.



Finalizaremos la construcción del hospital Anita Moreno en Los Santos, el de Colón, Metetí y Bugaba, tendremos grandes avances en la Ciudad de la Salud e iniciaremos la construcción del Hospital Oncológico Nacional.



Culminaremos el Centro de Convenciones de Amador y avanzaremos en la construcción del Puerto de Cruceros y entregaremos el nuevo Aeropuerto Internacional de Tocumen.



Licitaremos la extensión de la línea 1 hasta Villa Zaíta y de la Línea 2 al Aeropuerto de Tocumen y la línea 3 hasta Arraiján y Chorrera.



El año 2018 será testigo de la culminación de la Línea 2 del Metro que beneficiará a más 500 mil panameños.



En el 2019 la empresa Minera Panamá iniciará la producción de Cobre, generando ingresos importantes para el país.



Señores Diputados y autoridades presentes:



La paz, la tolerancia y el respeto son los principales pilares de nuestro crecimiento y del desarrollo como Nación.





Nuestra economía mantiene un crecimiento sostenido, la inflación está en 0.9%. Este año la economía creció 5.6% y se proyecta que para el año 2018 se mantendrá igual.



En esta administración el crecimiento económico va de acuerdo al poder adquisitivo del panameño no en base a la especulación.



La economía panameña se ha fortalecido desde sus bases, por eso hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación, respeto y entiendo que las pantallas reflejen los problemas del país, pero es importante también que divulguen los resultados positivos que se logran gracias al trabajo honesto de todos los panameños, que también se refleja en los resultados de sus empresas.



Durante los últimos 10 años la economía del país ha sido impulsada por Mega proyectos como la ampliación del Canal de Panamá, la Mina de Donoso, la línea 1 y 2 del Metro; en los próximos años, la línea 3 y el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, obras que también serán motores del crecimiento.



Visualizamos el tren de Panamá David como otro mega proyecto que se sumará a éstos, por lo cual este año iniciaremos los estudios para su diseño.



Panamá sigue liderando las estadísticas como el país más seguro de la Región, a pesar del aumento descontrolado de la producción y tráfico de drogas, tuvimos un año record de incautación y pudimos mantener, una tendencia a la baja en los delitos, aunque reconozco fue leve.



Continuaremos trabajando con mano firme contra el crimen.



En el año 2018 veremos los efectos positivos del Plan de Movilidad Urbana, con la ampliación de corredores e implementación de carril invertido en horas pico, la llegada de nuevos buses y trenes que ampliarán la capacidad del Metro; y la unificación de las tarifas del metro y metro bus.



He presentado ante esta Asamblea la postulación de dos mujeres honestas y solventes profesional y éticamente para ocupar el cargo de Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, sé que tienen la capacidad de contribuir a la transformación del sistema de judicial panameño; que, junto a dos funcionarios judiciales de amplia trayectoria en el sistema para Magistrados Suplentes, garantiza altos estándares de profesionalismo, independencia, capacidad técnica y ética.





Este será un año decisivo para alcanzar la administración de justicia que requiere Panamá, para cerrar este capítulo oscuro de nuestra historia, que los responsables acepten sus faltas, devuelvan el patrimonio del pueblo que se llevaron y avanzar reconciliados, unidos como un solo pueblo hacia el torneo electoral.



La batalla que se está librando contra la corrupción en Panamá será un caso de estudio, se están recuperando fondos desviados al pueblo panameño, sin afectar las obras ni los empleos ni a la gente inocente.



La Ley 4 de 2017, aprobada por ustedes abrió el camino para la recuperación patrimonial y la reconciliación del país, muchos se han acogido a ella liberando a sus familias de ser rehenes de los errores cometidos y devolviendo el dinero mal habido; a los que aún desafían al Estado pensando que podrán comprar la justicia o el resultado de las elecciones les digo: están equivocados, al final el Estado siempre gana.



La impunidad no es una opción y no podemos permitir que intereses ajenos a los del Estado desvíen la misión de hacer justicia al pueblo panameño.







La corrupción beneficia a la élite que le roba el futuro al país; una administración honesta de los recursos del Estado permite a las personas progresar, a la clase media crecer y generar oportunidades para todos. Los panameños debemos definir cuál es el camino que deseamos transitar: volver a la corrupción o seguir construyendo un país donde la honestidad y la transparencia en el manejo de los recursos del Estado sea una regla inquebrantable.



Panameñas y Panameños todos:



Nuestra selección logró clasificar a la Copa Mundial 2018. En el mes de junio veremos por primera vez ondear nuestra bandera en una Copa Mundial de Fútbol. Nos sentimos orgullos, igual que todos los panameños.



Nadie celebra derrotas, sólo las victorias, en el campo no se celebran las batallas, sólo se lucha para ganar, al igual que lo hizo nuestra selección, los convoco a que una vez más nos pongamos la camisa de Panamá y sigamos trabajando unidos por este hermoso país.



Con el mismo coraje con el que nuestra selección clasificó el 10 de octubre de 2017, yo lucharé hasta el último segundo de mi mandato para que nuestro país viva en paz y avance seguro hacia el futuro que nos meceremos.



Durante este año 2018 nos toca prepararnos para el evento global más importante de nuestra historia, la celebración de la JMJ en el año 2019, invito a todos los panameños a que trabajemos en unidad para que este acontecimiento sea el éxito de toda una nación.



La vocación de Panamá sellada por nuestra posición geográfica ha sido la de unir al mundo con el camino de cruces, el ferrocarril, el Canal, los puertos y aeropuertos. El país que une al mundo no puede tener a su pueblo dividido.



Nuestra bandera es símbolo de unidad y paz, en 1903 nuestros próceres dejaron a un lado las diferencias políticas y construyeron este país, sigamos su ejemplo.



Hago un llamado respetuoso y firme a mantenernos unidos para resolver los problemas que afectan a nuestro pueblo, como lo hemos hecho en estos 42 meses.



Muchas Gracias

Imprimir Correo electrónico