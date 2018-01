Profesores de la UP piden un aumento de salario de hasta $400 Escrito por Gina Arias. 02 Enero 2018 Publicado en Titulares

La Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (Apudep) presentó formalmente una propuesta al rector Eduardo Flores Castro sobre un ajuste salarial para la planilla de docentes de la Universidad de Panamá (UP).

La comisión conformada por profesores y miembros de la vicerrectoría administrativa discutieron durante dos meses la creación del documento final.



Según José Álvaro, presidente de la Apudep, “si el profesor es tiempo completo, la diferencia salarial entre un docente de la UP y uno de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) puede alcanzar hasta los 400 dólares, por lo cual se propuso el incremento del salario base. También se planteó realizar una reforma al estatuto de la UP con el objetivo de incluir el concepto de antigüedad laboral”.



Álvaro resaltó que en el estatuto de la primera casa de estudios el concepto de antigüedad no existe, por lo que los colaboradores no pueden acceder al beneficio.



El rector Eduardo Flores reveló que el ajuste salarial alcanzaría a todos los profesores porque actualmente todos los docentes ganan menos en comparación a sus pares de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), aunque realicen las mismas funciones.



En los próximos días se espera que el consejo administrativo se reúna para discutir cómo se ajustará el presupuesto y el mecanismo para establecer en cuantas fases se va a dividir el incremento del salario.

