Asamblea esperará sesiones ordinarias para ratificación de magistradas Escrito por Redacción Web. 29 Diciembre 2017

Presidente de la Comisión de Credenciales, @LuisEQuiros señaló que por unanimidad se suspende sesiones extraordinarias, esperarán periodo de sesiones ordinarias para continuar discusión de las designaciones para magistrados de la CSJ #ANPMA. Vía @asambleapa pic.twitter.com/wDAOP0lpFp — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 29 de diciembre de 2017

El diputado Luis Eduardo Quirós, presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, informó este viernes que por unanimidad se decretó un receso de las sesiones extraordinarias, donde por tres días consecutivos se realizaron consultas ciudadanas para la ratificación o no de las designadas magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak.Quirós indicó que la discusión del tema continuará en un ambiente propicio, en el próximo periodo de sesiones ordinarias, que inician el 2 de enero de 2018.No obstante, dijo que el listado de participación ciudadana no ha sido concluido.“Tenemos pendiente la reunión de la Comisión para aprobar o rechazar la resolución. El tiempo nos acompaña, y si quisiéramos lo podríamos hacer porque tenemos toda la tarde de hoy y dos días habilitados adicionales”, explicó el diputado, quien considera que, aun siendo así, el clima no es el propicio por ser fin de año.

