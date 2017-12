Un total de 59,414 jubilados han recibido su Cepadem al día de hoy Escrito por Ciara Morris. 27 Diciembre 2017 Publicado en Titulares

El director de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Olmedo Arrocha, informó a Metro Libre que en los 15 días hábiles que llevan de entrega de los Certificados de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem), 59,414 jubilados han recibido este documento, lo que representa sólo el 54%.

“Si me preguntan si estoy satisfecho como se ha desarrollado la entrega de los Cepadem en este periodo, diría que no me siento bien. A esta fecha yo esperaba que hubiésemos entregado el Cepadem a los 110,973 jubilados, pero por querer cumplir con la fecha de inicio del 30 de noviembre acordada, se han presentado problemáticas que han atrasado el proceso”, indicó Arrocha.

Mencionó que esperan terminar con los jubilados más a tardar el 15 de enero para poder iniciar con la segunda fase que son los empleados activos.

Arrocha agregó que en enero de 2018 el MEF espera instalar una oficina donde los beneficiarios puedan realizar consultas, presentar denuncias ante alguna irregularidad con su Cepadem y los familiares de los beneficiarios fallecidos podrán entregar ahí la documentación que le soliciten para reclamar el Cepadem.

El funcionario señaló que uno de los principales problemas ha sido la entrega a los jubilados que cobran por ACH, ya que no saben su ubicación, por lo que en el sistema a algunos les sale puntos de pago lejos de su residencia.

Arrocha dijo que le falta de recurso humano no les ha permitido enfrentar el flujo de beneficiarios a nivel nacional, por lo que planteará realizar la entrega masiva en escuelas.

