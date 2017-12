Saladino sueña con dirigir el atletismo Escrito por Edwin Pérez. 26 Diciembre 2017 Publicado en Titulares

El exatleta Irving Saladino, ganador de la medalla de oro olímpico con un salto largo de 8.34 metros en Pekín 2008, habló con Metro Libre y nos reveló sus planes para el futuro como dirigente deportivo. Saladino manifestó que tiene intención de postularse como candidato para ser presidente de la Federación Panameña de Atletismo.

“Yo estoy luchando arduo con esto, empezando con las provincias centrales, Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas. También en Colón, Panamá y Panamá Oeste hacemos un trabajo con esto. Yo siento que el atletismo está un poco flojo, sabemos que tenemos el potencial en esta disciplina y sería bonito entregarles a ellos todo lo que aprendí internacionalmente cuando yo fui atleta”, destacó.

No quiere hablar sobre la política.

En cuanto a la forma de elegir al director de Pandeportes con ribetes políticos, el exatleta colonense prefirió no profundizar en este asunto, porque “no me compete a mí, la manera que se elige.

Yo siempre he dicho que el director de Pandeportes tiene que ser una persona bastante curiosa en el deporte y que quiera aprender para brindarles ayuda a todas las federaciones y al deporte de Panamá”.

Saladino fue cuestionado sobre por qué no hay un centro para el desarrollo del atletismo en su natal provincia y dijo que “en Colón no sé por qué no existe un centro especializado del deporte.

Empezando que no tenemos una pista de atletismo digna para entrenar”, concluyó.

